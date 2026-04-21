【ARTPLA 太陽の塔（2026年再販）】 4月24日12時より予約開始 11月 発売予定 価格：19,800円

海洋堂は、プラスチックモデルキット「ARTPLA 太陽の塔（2026年再販）」を4月24日12時より予約受付を開始する。発売は11月を予定し、価格は19,800円。

本商品は大阪万博のシンボルとして誕生した「太陽の塔」を「ARTPLA」シリーズでキット化したもの。外観の再現に加え、内部には太古から現代までの生物たちがひしめき合う「生命の樹」が設置されており、両腕内部は複雑なトラス構造で構築されている。

(C)Taro Okamoto

※本商品は組み立てが必要なプラスチックモデルキットです。

※組み立てにはプラスチックモデル用接着剤が必要です。

※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。