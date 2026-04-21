2児の母・西山茉希、娘との料理風景＆手料理多数公開に反響「娘ちゃんも料理頑張ってる」「どれも美味しそう」
【モデルプレス＝2026/04/21】モデルの西山茉希が4月20日、自身のInstagramを更新。娘との手作り料理を公開し反響を呼んでいる。
【写真】40歳2児のママモデル「包丁使ってるのすごい」娘と一緒に料理する様子
西山は「新生活サイクルに慣れるまでに、勝手なミスを重ねながらもなんとか2週間」と新年度のエピソードをつづり、娘と料理を作る姿や出来上がった料理の写真など複数枚を投稿。大きな包丁を持つ娘の手を支え、一緒に野菜を切る姿を公開した。
さらに、〆鯖ときゅうりのワサビソース和え、しめじと冷しゃぶの白だし子胡椒和え、マッシュルームとトリュフのペーストの洋風ヤッコ、目玉焼きの載ったやきそばなどの料理を披露。そのほか、父親たちと撮った家族写真なども見せている。
「どれも美味しそう」「娘ちゃんも料理頑張ってるね」「包丁使ってるのすごい」「食べてみたい」「レシピ教えて欲しい」「栄養満点ですね」など反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「包丁使ってるのすごい」娘と一緒に料理する様子
◆ 西山茉希、娘との手作り料理披露
西山は「新生活サイクルに慣れるまでに、勝手なミスを重ねながらもなんとか2週間」と新年度のエピソードをつづり、娘と料理を作る姿や出来上がった料理の写真など複数枚を投稿。大きな包丁を持つ娘の手を支え、一緒に野菜を切る姿を公開した。
◆西山茉希の投稿に反響
「どれも美味しそう」「娘ちゃんも料理頑張ってるね」「包丁使ってるのすごい」「食べてみたい」「レシピ教えて欲しい」「栄養満点ですね」など反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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