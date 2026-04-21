【銀だこ】九条ねぎが無料で２倍に増量 / 初夏の定番「ゆずねぎポン」も4月28日発売

たこ焼きチェーンの「築地銀だこ」は、九条ねぎマヨシリーズの人気商品『ゆずねぎポン』を4月28日(火)より全国の店舗(一部店舗を除く)で期間限定発売する。価格は1舟8個入りテイクアウト810円(税込)、店内飲食825円(税込)。

同商品は、昨年も好評を博した季節限定メニューで、徳島県那賀町産「木頭ゆず」を使用した国産ゆずポン酢だれをベースに、九条ねぎを合わせたさっぱりとした味わいが特徴。

〈爽やかな酸味でさっぱりとした一舟〉

『ゆずねぎポン』は、芳醇な香りと爽やかな酸味のゆずポン酢だれに、シャキシャキ食感の九条ねぎを組み合わせ、さらに特製ゆずフレークと白ごまをトッピングした一品。

気温が上昇する時季でも食べやすく、九条ねぎマヨシリーズの中でも、1・2を争う人気商品だという。

九条ねぎマヨ ゆずねぎポン

〈期間限定で“九条ねぎ2倍”の増量キャンペーン〉

発売に合わせ、4月24日(金)から4月30日(木)までの7日間、「九条ねぎ増量キャンペーン」を実施する。対象商品(8個入り)を購入すると、トッピングの九条ねぎが通常の2倍に増量される。

【画像を見る】トッピングの九条ねぎが２倍になる「九条ねぎマヨ 特製ソース(8個入り)」、「九条ねぎマヨ ゆずねぎポン(8個入り)」の商品画像を見る

〈商品概要〉

商品名:ゆずねぎポン

価格:1舟8個入り 750円(商品価格)/テイクアウト810円(税込)/店内飲食825円(税込)

〈販売概要〉

発売日:2026年4月28日(火)

販売店舗:全国の築地銀だこ店舗(一部店舗を除く)

キャンペーン期間:2026年4月24日(金)〜4月30日(木)

対象商品:九条ねぎマヨ 特製ソース(8個入り)、九条ねぎマヨ ゆずねぎポン(8個入り)※6個入りは対象外