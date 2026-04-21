畑芽育、弟役俳優との証明写真2ショットに反響「ビジュ良すぎ」「推しと推しが並んでる」
【モデルプレス＝2026/04/21】俳優の坂元愛登（さかもと・まなと）が4月19日、自身のInstagramを更新。出演ドラマで姉弟を演じている畑芽育との証明写真2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳美人女優「本当にきょうだいみたい」弟役俳優との証明写真ショット
坂元は「『エラー』第2話 いかがだったでしょうか」「すごく大切な写真。太郎はとにかく姉ちゃんがだいすきってこと」とつづり、写真を投稿。出演中のドラマ「エラー」（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜よる10時15分〜）の主演で自身の姉役を演じる畑との“姉弟”ショットを公開した。証明写真風の写真となっており、満面の笑みでピースサインをする坂元と、優しい笑顔で坂元の肩を抱く畑の微笑ましい2ショットとなっている。
この投稿にファンからは「推しと推しが並んでる」「可愛い2人」「笑顔が素敵」「ドラマの続きが気になる」「ビジュ良すぎ」「本当にきょうだいみたい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人女優「本当にきょうだいみたい」弟役俳優との証明写真ショット
◆畑芽育、弟役・坂元愛登と証明写真2ショット
坂元は「『エラー』第2話 いかがだったでしょうか」「すごく大切な写真。太郎はとにかく姉ちゃんがだいすきってこと」とつづり、写真を投稿。出演中のドラマ「エラー」（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜よる10時15分〜）の主演で自身の姉役を演じる畑との“姉弟”ショットを公開した。証明写真風の写真となっており、満面の笑みでピースサインをする坂元と、優しい笑顔で坂元の肩を抱く畑の微笑ましい2ショットとなっている。
◆坂元愛登の投稿に反響
この投稿にファンからは「推しと推しが並んでる」「可愛い2人」「笑顔が素敵」「ドラマの続きが気になる」「ビジュ良すぎ」「本当にきょうだいみたい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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