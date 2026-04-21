「今シーズンも頑張ってもらいたいけど、頑張れば頑張るほど、メジャー球団に指名される確率が高くなり、うちとは縁が遠くなっていくのは複雑ですよね」

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ソフトバンクの城島健司チーフベースボールオフィサー（CBO=49）のセリフである。今季開幕前の本紙インタビューで、昨秋のドラフトで1位指名した佐々木麟太郎（21=花巻東→米スタンフォード大）について質問すると、こう言って胸の内を吐露した。

そんな“不安”が現実になりつつある。

日本時間20日のマイアミ大戦に「3番・一塁」でスタメン出場した佐々木が、同点で迎えた四回1死一塁から右翼フェンスを越える勝ち越し2ラン。2試合連発となる豪快弾は今季36試合で12本目（打率.268、28打点）の一発で、1年目の昨季（52試合で打率.269、7本塁打、41打点）をはるかに上回るペースで本塁打を量産し始めているのだ。

4月18日に21歳となった佐々木は、今年7月の米ドラフト会議での指名条件を満たしている。日本のドラフトで1位指名したソフトバンクとの交渉を“凍結”しているのはそのためで、本命はあくまでメジャー入りとされている。

城島CBOは本紙に、「入団の手応え？ 今年の（米国大学）リーグ戦の活躍次第なので、今の段階では全く分かりません。彼がメジャーに行きたくて向こう（米国）の大学を選んだのは理解しています」と言いつつ、「うちは福岡という街の豪快な野球をテーマに王会長がつくり上げたチーム。野球の花形はホームラン。彼の唯一無二の打撃で、うちのチームを何十年も引っ張ってくれる。ファンが彼の打撃を見てから帰ろう。そういうバッターになってくれる」と改めてラブコールを送っていた。さらに、過去に一度も認めていないポスティングについても、「僕らはポスティングをやりませんとは一言も言っていない。球団方針でやっぱりやりましょうとなることは十分あり得ます」と断言したが、その思いは佐々木に届くのか。

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記事本文中で紹介している城島CBOのインタビュー記事は日刊ゲンダイDIGITALで公開中。●関連記事 【もっと読む】ソフトB城島健司CBO直撃（1） から要チェックだ。。