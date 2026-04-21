ことしに入って確認されたはしかの感染者数は299人にのぼり、去年同時期の3.8倍以上となっています。

厚生労働省によりますと、はしかの感染者は今月12日までの1週間で、全国で56人確認されました。

ことしの累計は299人にのぼり、去年の同じ時期の3.8倍以上となっています。

12日までの1週間で新たに感染者が報告されたのは、東京都で35人と最も多く、次いで埼玉県で4人、千葉県で3人となっています。

はしかは感染力が非常に強く、免疫がない人が感染するとほぼ100パーセントの確率で発症します。

およそ10日の潜伏期間を経て、風邪のような症状が続いたあと、高熱と発疹（ほっしん）が現れるのが特徴です。

国立健康危機管理研究機構によりますと、現在、インドネシアなどの流行国からウイルスが持ち込まれるリスクが高まっているということです。

また、先月19日時点の感染者のうち、およそ6割を10代と20代が占めており、こうした患者のうち、およそ半数はワクチンの2回接種を終えていないか、接種したかどうかが分からない状態だったということです。

厚労省は、国内でもイベント会場や学校などで感染が広がっていることから、ワクチンの接種や麻しんを疑う症状が出た際にはすぐに医療機関に連絡するなどの注意を呼びかけています。