Snow Man目黒蓮、“進化させたいのは？”に親近感のある回答 新CMで“色を吹き込む”
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が出演するレグザの新CM「色を吹き込む人」が、21日より公開された。テレビCMは、6月に放送される。
【写真】きれいな横顔…！新CM撮影中の目黒蓮
CMではその色鮮やかさや、そこから生み出されるイマーシブ体験を表現するため、目黒が「色を吹き込む人」となって登場。目黒がモノクロのテレビ画面に手を触れると色鮮やかな光の粒子が生まれ、きらめく光の帯となって目黒を包みこむシーンが描かれる。キャッチは、“君のためだけに、あざやかに。” 目黒のセリフとともに、RGB Mini LED搭載のレグザが描き出す色彩豊かな世界観が見どころとなっている。
CMでは、「RGB Mini LED液晶テレビ」の特長である圧倒的な色彩表現と、それによりもたらされるこれまでにない没入感が描かれている。目黒は“色を吹き込む存在”として登場。モノクロの世界にいる目黒が画面に手を触れると、鮮やかな光の粒子が生まれ、拡がり、やがて圧倒的なまでの色鮮やかで美しい世界が生み出される。目黒の「君のためだけに、あざやかに。」という台詞が、レグザの創る美しい世界をより印象的に昇華させる。
撮影中、終始真剣な表情でスタッフと演技について話し合う目黒。目黒の身体を光の粒子がすり抜けていくシーンの撮影では、監督からの指示のもと何度も繰り返し、目黒自ら監督に動きや見せ方を提案する場面も見られた。繊細な演技に真摯に取り組む姿勢が印象的な撮影現場だった。
全身黒のスタイリッシュな衣装で登場した目黒。今回の新商品「RGB Mini LED液晶テレビ」について、実際の商品を前に担当者からの説明を受けると、「もっと綺麗になるんですか？もう十分綺麗なのに！」と驚いた様子。監督から動きや演技について指示を受け、「エレガントな感じで」「もう少し笑顔で」など、細かなニュアンスを繰り返し実践していく。
目黒の身体を光の粒子がすり抜けていくシーンでは、送風を受けながら背後に倒れ込む動きを長回しで何度も調整。「衝撃を受けて倒れるなら…」と目黒自ら監督に提案するなど、レグザの世界観を最大限表現しようと最後まで繊細な演技にこだわる姿勢が印象的だった。
■撮影後インタビュー
Q1: 今回は「色を吹き込む人」役を演じ、「君のためだけに、あざやかに。」というセリフもありましたが、目黒さんのためだけに、あざやかに何かを映し出せるとしたら何が観たい？
目黒：サッカーが好きなので、サッカーの試合とか、まさにワールドカップとか見られたら嬉しいなと思います。例えば、ボールを持ってる人以外のそのポジションの方たちの動きとかいろいろ、もっと色鮮やかに鮮明に見えるのかなと思うので。サッカーの試合とか、ワールドカップの試合が見たいです。
Q2: 2026 年のレグザ新商品は色の鮮やかさ・豊かさの表現が進化しますが、目黒さんの好きな色は？
目黒：今パッて思い浮かんだのは黒と青でした。普段、自分が身につけるものとか、黒だったり青が多かったりして。たぶん好きだから自然と選んじゃってるのかなと思います。
Q3: レグザインテリジェンスの機能が2026 年は進化し、家族を構成するそれぞれの人物に合わせたAI対話を実現します。日常生活の中での視聴体験を豊かにするだけではなく、家庭でのパートナー的な存在にもなりますが、この機能をおすすめしたい方は？
目黒：いっぱいいるなー…。おばあちゃん！おばあちゃんから、よく電話がかかってくるんですけど、なんか本当に他愛もない話とかしたりすることもあるんですけど。結構話すのが好きなおばあちゃんなので、まさにAIとの対話だったりとか、そういうのは合うんじゃないかなって思って。おばあちゃんです。
Q4: 映像表現ではかつてない自然の風景をありのままの色で表現したCMですが、普段の日常生活の中で、「この風景の色は好きだな」と感じるものは？
目黒：山とかも好きですけど、海の青で。あと波が立ってちょっと白くなってるところとか、そういうのは結構好きです。自然の中にある鮮やかな色が好きです。
Q5: 今回のレグザのAIもさらに進化をしていますが、さまざまなジャンルで活躍する目黒さんが、今後進化させたいことは？
目黒：今、洗濯物を畳んでしまうタイミングを、お風呂上がりにしようと思って。お風呂上がったらそのまま洗った洗濯物を畳んでしまうっていうのをやってるんですけど。ちゃんとこれが日常として、自分の中でルーティーンじゃないですけど、当たり前みたいな感じに進化させていけたらいいなと思います。
（今の頻度でいうとどのくらいできていますか？）
全部っていう感じじゃなくてその時の気分に合わせての量なんですけど、割とできてるなって思います。その時間が結構好きだったりして。畳んでるときに、ぼーっと何も考えない時間も好きで。なので、そのタイミングでやるっていうふうに進化させたいなって思ってます。
【写真】きれいな横顔…！新CM撮影中の目黒蓮
CMではその色鮮やかさや、そこから生み出されるイマーシブ体験を表現するため、目黒が「色を吹き込む人」となって登場。目黒がモノクロのテレビ画面に手を触れると色鮮やかな光の粒子が生まれ、きらめく光の帯となって目黒を包みこむシーンが描かれる。キャッチは、“君のためだけに、あざやかに。” 目黒のセリフとともに、RGB Mini LED搭載のレグザが描き出す色彩豊かな世界観が見どころとなっている。
撮影中、終始真剣な表情でスタッフと演技について話し合う目黒。目黒の身体を光の粒子がすり抜けていくシーンの撮影では、監督からの指示のもと何度も繰り返し、目黒自ら監督に動きや見せ方を提案する場面も見られた。繊細な演技に真摯に取り組む姿勢が印象的な撮影現場だった。
全身黒のスタイリッシュな衣装で登場した目黒。今回の新商品「RGB Mini LED液晶テレビ」について、実際の商品を前に担当者からの説明を受けると、「もっと綺麗になるんですか？もう十分綺麗なのに！」と驚いた様子。監督から動きや演技について指示を受け、「エレガントな感じで」「もう少し笑顔で」など、細かなニュアンスを繰り返し実践していく。
目黒の身体を光の粒子がすり抜けていくシーンでは、送風を受けながら背後に倒れ込む動きを長回しで何度も調整。「衝撃を受けて倒れるなら…」と目黒自ら監督に提案するなど、レグザの世界観を最大限表現しようと最後まで繊細な演技にこだわる姿勢が印象的だった。
■撮影後インタビュー
Q1: 今回は「色を吹き込む人」役を演じ、「君のためだけに、あざやかに。」というセリフもありましたが、目黒さんのためだけに、あざやかに何かを映し出せるとしたら何が観たい？
目黒：サッカーが好きなので、サッカーの試合とか、まさにワールドカップとか見られたら嬉しいなと思います。例えば、ボールを持ってる人以外のそのポジションの方たちの動きとかいろいろ、もっと色鮮やかに鮮明に見えるのかなと思うので。サッカーの試合とか、ワールドカップの試合が見たいです。
Q2: 2026 年のレグザ新商品は色の鮮やかさ・豊かさの表現が進化しますが、目黒さんの好きな色は？
目黒：今パッて思い浮かんだのは黒と青でした。普段、自分が身につけるものとか、黒だったり青が多かったりして。たぶん好きだから自然と選んじゃってるのかなと思います。
Q3: レグザインテリジェンスの機能が2026 年は進化し、家族を構成するそれぞれの人物に合わせたAI対話を実現します。日常生活の中での視聴体験を豊かにするだけではなく、家庭でのパートナー的な存在にもなりますが、この機能をおすすめしたい方は？
目黒：いっぱいいるなー…。おばあちゃん！おばあちゃんから、よく電話がかかってくるんですけど、なんか本当に他愛もない話とかしたりすることもあるんですけど。結構話すのが好きなおばあちゃんなので、まさにAIとの対話だったりとか、そういうのは合うんじゃないかなって思って。おばあちゃんです。
Q4: 映像表現ではかつてない自然の風景をありのままの色で表現したCMですが、普段の日常生活の中で、「この風景の色は好きだな」と感じるものは？
目黒：山とかも好きですけど、海の青で。あと波が立ってちょっと白くなってるところとか、そういうのは結構好きです。自然の中にある鮮やかな色が好きです。
Q5: 今回のレグザのAIもさらに進化をしていますが、さまざまなジャンルで活躍する目黒さんが、今後進化させたいことは？
目黒：今、洗濯物を畳んでしまうタイミングを、お風呂上がりにしようと思って。お風呂上がったらそのまま洗った洗濯物を畳んでしまうっていうのをやってるんですけど。ちゃんとこれが日常として、自分の中でルーティーンじゃないですけど、当たり前みたいな感じに進化させていけたらいいなと思います。
（今の頻度でいうとどのくらいできていますか？）
全部っていう感じじゃなくてその時の気分に合わせての量なんですけど、割とできてるなって思います。その時間が結構好きだったりして。畳んでるときに、ぼーっと何も考えない時間も好きで。なので、そのタイミングでやるっていうふうに進化させたいなって思ってます。