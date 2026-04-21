『西遊記』のモデル・玄奘三蔵は実在した！国禁を破り砂漠を越えて般若心経を届けた僧の正体

玄奘三蔵が持ち帰って漢訳

西遊記のモデル・玄奘三蔵は「実在の天才翻訳家」だった 意外と知らない「三蔵法師」という言葉の本当の意味

般若心経は、唐代の僧、三蔵法師玄奘（さんぞうほうしげんじょう）がインドから原典を持ち帰って漢訳（中国語に訳すこと）しました。

玄奘は、明代の小説『西遊記』に登場するので、ご存じの方も多いでしょう。

『西遊記』はフィクションを交えた小説ですが、玄奘は実在の人物です。

三蔵法師とは、３種に大別される仏典（経蔵・律蔵・論蔵）のすべてに精通した僧侶のことで、転じて訳経僧（お経を訳す僧）をも指すようになりました。

三蔵法師とは、その役目を果たす僧の尊称で、人の名前ではありません。

しかし、最も有名なのが玄奘なので、日本では三蔵法師といえば玄奘を指すことが多くなっています。

命懸けのインド求法（ぐほう）｜西暦627年、砂漠を越えた旅の真実 18年間の修行と、帰国後に捧げた「翻訳」への情熱

河南省落陽に生まれた玄奘は、インドで仏教を学びたいと願い、西暦627年、国禁を破って旅に出ます。

命をかけて砂漠を渡り、インドに到達して仏道をきわめます。

18年後、膨大な仏典を持って帰国。

残りの人生は、寝る間も惜（お）しんでの仏典の翻訳と学僧への講義に費やしました。

『大般若経』600巻と『般若心経』の深い関係 般若波羅蜜多の功徳を凝縮した「抜粋」のプロセス

玄奘の持ち帰った経典のなかでも、とくに重要だったのが６００巻に及ぶ「大（だい）般若経」でした、名前のとおり、般若波羅蜜多の大切さと功徳（くどく）を説いた経典で、その前にあったおびただしい量の般若経典群をまとめたものです。

般若心経は、大般若経には含まれていませんが、その多くの部分が大般若経から抜粋されています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 般若心経』

著：宮坂宥洪 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

真言宗の僧、仏教学者。1950年、長野県岡谷市生まれ。高野山大学仏教学科卒。名古屋大学大学院在学中、文部省国際交流制度でインド・プネー大学に留学し、哲学博士の学位取得。岡谷市の真言宗智山派照光寺住職。