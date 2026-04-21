【作ってみる!?】VIPが全残しした幻のフルコースとは？名作『ザ・シェフ』に登場する超豪華メニュー

名作料理劇画『ザ・シェフ』の第1話で、主人公の味沢匠が呼ばれるキッカケとなった大事件。それは、国の命運を握る海外のVIPが、ホテル渾身の最高級フレンチを「ほとんど食べ残して帰ってしまった」ことでした。 日本のトップシェフが腕によりをかけたそのメニューとは、一体どんなものだったのでしょうか？今回はマンガに登場する超豪華コースの全貌をご紹介します。週末の少しリッチなお家ディナーの参考に……なるかも!?

豪華食材のオンパレード！前菜＆スープ

VIPの前に並べられた前菜とスープはこちら。

お酒を贅沢に使った魚料理

「フォアグラとホウレン草のサラダに仔鴨のテリーヌ」 「伊勢海老のコンソメ」 のっけから高級食材のフォアグラと、海鮮の代名詞・伊勢海老が登場します。ご家庭で雰囲気を再現するなら、デパ地下やスーパーで少しリッチなパテやテリーヌを買ってきて、彩り豊かなサラダに仕立ててみるだけでも『ザ・シェフ』の世界観を味わえそうです。

スープに続いて提供されたのは、

フレンチの王道！メインディッシュ

「舌びらめのシャンパン蒸し」 白身魚の高級品である舌びらめを、なんとシャンパンで蒸し上げるという贅沢な一品です。自宅で作る場合は、手に入りやすい白身魚（タラや鯛など）を使い、白ワイン蒸しにアレンジすれば、立派なおもてなし料理になりますよ。

そしてメインディッシュは、

合わせるワインは「世界に数百本」の超レア物

「仔羊のステーキ エストラゴンソース」 エストラゴンとは、甘く爽やかな香りを持つフレンチに欠かせないハーブのこと。仔羊（ラム肉）のステーキ肉は最近スーパーでも見かけるようになったので、市販のハーブソルトやソースを使って、自宅で本格的なステーキ作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。

ちなみに、これらの料理に合わせるためにホテルが用意したワインは「世界に数百本しかないといわれる一九五五年のロマネ・コンティ」でした。

まとめ

これほどの最高級メニューとワインを前にして、「もうなにも食べたくない」と残してしまった大臣。果たして「幻の料理人」味沢匠は、この豪華すぎるフルコースを超えるどんな料理を500万円で作るのでしょうか？ ぜひ、ご自宅でちょっと背伸びをしたお家フレンチを作りながら、マンガの続きを想像してみてください！