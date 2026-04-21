円やや軟調、4月利上げ観測ほぼ消滅 NZドル円6週間ぶり高値 円やや軟調、4月利上げ観測ほぼ消滅 NZドル円6週間ぶり高値

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円やや軟調、4月利上げ観測ほぼ消滅 NZドル円6週間ぶり高値



円はやや軟調。きのうのロイターや共同の報道を受け、日銀の4月利上げ観測がほぼ消滅。利上げ確率は4%付近まで低下している。



関係者の話として、日銀は米イラン戦争が経済情勢に与える影響を見極めるため4月は利上げを見送る可能性が高いと、ロイターや共同通信が報じていた。



予想上回るCPIを受けNZ中銀の早期利上げ観測が浮上。円売り・NZドル買いでNZドル円は一時94.10円付近まで上昇し、3月11日以来の高値を更新した。



豪ドル円は114.15円付近まで上昇、ドル円は159円手前でもみ合い。

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