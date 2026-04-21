21日11時現在の日経平均株価は前日比598.70円（1.02％）高の5万9423.59円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は630、値下がりは869、変わらずは70。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を192.08円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が179.41円、アドテスト <6857>が88.10円、フジクラ <5803>が52.50円、ファストリ <9983>が45.05円と続く。



マイナス寄与度は27.96円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が14.58円、テルモ <4543>が14.35円、トヨタ <7203>が12.24円、コナミＧ <9766>が11.23円と続いている。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、金属製品、電気機器と続く。値下がり上位には医薬品、輸送用機器、水産・農林が並んでいる。



※11時0分2秒時点



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