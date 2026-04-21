イングランド・プレミアリーグのブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が日本代表ＭＦ三笘薫（２８）の出場を明言した。

三笘はゴールを決めたトットナム戦（１８日）で足を気にするそぶりを見せて途中交代。状態が不安視されていた。地元メディア「サセックス・ワールド」によると、指揮官は「少しけいれんを起こしただけだ。ウオーミングアップ中に少し違和感を抱いたようだが、ピッチ上では非常に効果的なパフォーマンスを見せてくれた」とし「明日（２１日＝日本時間２２日、チェルシー戦）には出場できるでしょう」と語ったという。

また、ヒュルツェラー監督は２０２７年６月末でブライトンと契約満了になる三笘らの契約延長についても言及した。ここで交渉がまとまらなければ、クラブが移籍金を確保するため、６月開幕の北中米Ｗ杯後、他クラブに移籍する可能性が一気に高まる。

指揮官は「依然として前向きだ。まだ交渉中ですが、クラブにとって重要な事柄にも焦点を当てている。それは選手の立場からも言えることだ」とし「彼らはブライトンのために全力を尽くしたいと考えている。それは彼らの強い意志であり、すべての練習や試合で見ることができる。だからこそ、それが彼らの最大の目標なのです」と主張していた。