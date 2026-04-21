アル・アハリFWガレーノが神戸戦でゴラッソ

ヴィッセル神戸は現地時間4月20日、サウジアラビアで行われているAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準決勝でアル・アハリ（サウジアラビア）と対戦し。

1-2で敗れて決勝進出を逃した。先制する展開だったが、“悪夢のような一撃”をきっかけに逆転を許した。

神戸は前半30分、DF永戸勝也のフリーキックからFW大迫勇也がつないでFW武藤嘉紀が先制ゴールを決めた。やや攻め込まれる展開のなかでリードを奪った。

しかし、後半18分、ペナルティーエリア外からFWガレーノに右足のミドルシュートを許して同点に。ゴールまでおよそ25メートルの距離から強烈な無回転シュートをゴール右上隅に叩き込まれた。その後、同26分にはFWイヴァン・トニーに勝ち越しゴールを決められ、1-2でベスト4敗退となった。

ガレーノの「悪夢のような一撃」のインパクトは絶大だった。この28歳のブラジル人FWは昨季のACLE決勝の川崎フロンターレ戦でも鮮やかなミドルシュートを決めてチームを優勝に導いていただけに、日本のサッカーファンからは「またガレーノ…」「これが世界だよな…」「エグすぎる」「日本であんなシュート打てる選手おらん」「なんだよこれ」「とんでもないミドル」「さすが⋯としか言えなかった」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）