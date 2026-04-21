日本代表の森保監督は18日、広島で行われたJリーグ百年構想リーグの広島と長崎との一戦を視察。「広島の父」と呼ぶ元広島GMの今西和男氏（16日死去・享年85）について「『良いサッカー選手の前に良い社会人であれ』という言葉が胸に残っている」と追悼。生前に「W杯では『おまえらしく戦ってこい』と言っていただいた」と話していた森保監督。6月11日に開幕する北中米W杯では、目標に掲げている優勝を目指して奮闘することを改めて表明した。

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「その森保ジャパンは故障者続出に悩まされていたが、アウェーのイングランド代表戦の勝利から＜ポジティブな流れ＞がきている」とは某サッカー記者である。

まずは、スペイン1部ソシエダの一員として日本時間19日の国王杯の優勝に貢献したFW久保建英（24）である。

1月19日のバルセロナ戦で左足太もも裏を痛めて以来、戦線を離脱していた久保は、11日のアラベス戦で実戦に復帰。国王杯は後半の終盤に投入されて延長の前後半ともソツなくプレーし、6シーズンぶりの同杯制覇に貢献した。

ちなみにFC東京でプロ契約を交わしてから8年半。ついにプロキャリア初のタイトル獲得となった。

イタリアでは、1部パルマ所属の代表正GK鈴木彩艶（23）が「神の指スーパーセーブ」を見せた。日本時間19日のウディネーゼ戦。1-0で迎えた試合終了間際。ミドルシュートに好反応して右手指先でシュートをはじき、その直後に試合終了のホイッスル。ネットは「ザイオン！ 神の指スーパーセーブ！」といった賛辞であふれた。

鈴木は25年11月に左手を骨折。長いリハビリ生活を余儀なくされた。

3月14日に実戦復帰して同29日のスコットランド戦、1日のイングランド戦の連続クリーンシートで存在感を示し、この日の好パフォーマンスで完全復活をアピールだ。

元ワールドサッカーグラフィック編集長でDAZN解説者を務める中山淳氏がこう言う。

「久保、鈴木ともに試合勘不足の不安を感じさせないプレーを披露しています。2人に共通するのは＜長期のリハビリが有効な休養となって、心身ともに万全の状態でW杯本大会を迎えられる＞です。リーグ戦を疲労困憊状態で終えてW杯が低調パフォーマンスに終わる選手もいる中、休養十分の久保と鈴木にはその心配がないでしょう。2列目から攻撃を差配して自らゴールを狙う久保。ゴールマウスに立ちはだかる鈴木。W杯開幕を控えたこの時期、ピッチの前と後の主軸選手がそろって上昇機運に乗り、間近に迫ったW杯をピークの状態で迎えられたら、森保ジャパンにとって大きなプラスとなります」

久保と鈴木。大暴れの予感が漂っている──。

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ところで森保監督はどのような人物なのか。元日本サッカー協会副会長の野村尊敬氏は、亡くなった今西氏を悼みつつ、森保監督の意外なエピソードを明かしてくれた。なんでも、ある場面で野村氏の制止を聞かずに「ひたすらゴマをすり続けた」と言うが…。いったい何があったのか。●関連記事 【もっと読む】森保一監督の「ゴマすりエピソード」を知る では、それらについて詳しく報じている。