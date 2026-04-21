女優の綾瀬はるかが２０日放送の日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」（月曜・後７時）に出演。学生時代に交通事故に遭ったことを告白し、スタジオを騒然とさせた。

世界中から集められた爆笑＆衝撃映像の数々を紹介する同番組。交通事故を危機一髪で逃れた映像の後に、司会の岩田絵里奈アナウンサーが「綾瀬さん、これは危なかったという危機一髪体験はありますか？」と尋ねた。

すると綾瀬は「（映像と）同じような経験をしたことがあって。私は危機一髪ぶつかっちゃった」とぶっちゃけ。司会の所ジョージが「ぶつかっちゃった場合は危機一髪って言わないから！」と指摘すると綾瀬も「あ、そうかぁ」と認め、共演者は大笑い。

ここでスタジオ出演した俳優・藤木直人が「何にぶつかったの？」と質問。綾瀬は「あ、車に。学生の頃に朝、友だちと約束していて『遅刻する！』となってものすごく自転車を飛ばして、グンっと曲がり角を曲がったらすごいスピードで車が来ていて…。ぶつかってボンネットに乗っかって１０メートルくらい飛ばされたんです」と説明すると「えええええっ！」と共演者はそろって仰天。

しかし綾瀬は「でもああいう時って恥ずかしいからかスクッと立って『すいませーん』って言っているんですけど、自転車もグニャグニャでローファーが片方見つからなくて」と当時を回顧。司会の所ジョージに「恥ずかしいから『大丈夫です』って言ったの？」と確認されると、綾瀬は「そう。『もう死んだかと思った』と運転手さんは言ってました」とサラリ。さらに「ローファーは探したけど出てこなかった」と明かすとスタジオ出演したお笑いコンビ「ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ」の井上裕介は「ローファーはどうでも別にええのよ！買い替えりゃええから」と突っ込み、スタジオは爆笑に包まれていた。