駅近で深める本気の個室練習！ ゴルフ・ドゥ「DODO GOLF北与野北口店」

記事ポイント 北与野駅徒歩2分の無人インドアゴルフ練習場が2026年5月22日に開業完全個室2打席で24時間年中無休、予約制で利用可能先着60名に会費無料やレッスン無料など先行入会特典を用意 北与野駅徒歩2分の無人インドアゴルフ練習場が2026年5月22日に開業完全個室2打席で24時間年中無休、予約制で利用可能先着60名に会費無料やレッスン無料など先行入会特典を用意

ゴルフ・ドゥが、無人インドアゴルフ練習場「DODO GOLF北与野北口店」を2026年5月22日午前10時にオープンします。

JR埼京線 北与野駅から徒歩2分、さいたま市中央区上落合のシティタワーさいたま新都心1階に開業。

完全個室型ブースに加え、パター練習グリーンやセルフホワイトニング機器も備えた新店舗です。

ゴルフ・ドゥ「DODO GOLF北与野北口店」





オープン日：2026年5月22日(金)午前10時00分所在地：埼玉県さいたま市中央区上落合2-6-1 シティタワーさいたま新都心1F打席数：2打席（ゴルフシミュレーター付個室、予約制）営業時間：24時間、年中無休アクセス：JR埼京線「北与野駅」徒歩2分、JR京浜東北線「さいたま新都心駅」徒歩10分車でのアクセス：首都高速埼玉新都心線「新都心IC」より約2分駐車場：なし

「DODO GOLF」は、周囲を気にせず自主練習に打ち込める無人インドアゴルフ練習場です。

最新設備を備えた完全個室型ブースで、好きなだけ本気の練習ができる環境を打ち出しています。

今回オープンする北与野北口店はブランド5号店で、さいたま市内では4店舗目。

ゴルフ・ドゥ本社から徒歩3分の場所に位置し、通勤通学の利便性が高いエリアへの出店です。

完全個室ブース





既存店と同様に、店舗は完全個室型ブースを採用しています。

人目を気にせず練習に集中しやすく、予約制の2打席で落ち着いて利用できる構成です。

ゴルフシミュレーター





設備：ゴルフシミュレーター試打クラブ：約40点運営形態：無人運営

各ブースにはゴルフシミュレーターを設置し、試打クラブは約40点を用意。

無人運営ながら、万が一の際には選任スタッフが対応するとしています。

パター練習グリーン





導入店舗：DODO GOLF北与野北口店DODO GOLFで初めて設置

北与野北口店では、DODO GOLFとして初めてパター用練習グリーンを導入します。

ショット練習に加えて、パッティング練習も一か所で行える点に注目です。

先行入会特典





対象人数：先着60名適用期限：2026年5月21日(木)までの入会特典1：初月会費、翌月会費、入会金、事務手数料が無料特典2：月会費を1年間1,000円割引特典3：PGAティーチングプロによるレッスン1回無料

オープン前の入会キャンペーンでは、先着60名限定で3つの特典を用意。

初月と翌月の会費、入会金、事務手数料の無料に加え、1年間の月会費割引やレッスン無料も受けられます。

なお、入会金無料は1年以上の継続が条件です。

月会費1,000円割引は、適用期間内にプラン変更した場合は対象外となります。

アクセス





最寄りはJR埼京線 北与野駅で徒歩2分。

JR京浜東北線 さいたま新都心駅からも徒歩10分で、電車利用でも立ち寄りやすい立地です。

車では首都高速埼玉新都心線 新都心ICから約2分ですが、駐車場は設けられていません。

利用時は公共交通機関や近隣駐車場の活用がよさそうです。

DODO GOLF北与野北口店は、24時間年中無休で使える無人型の練習環境に、パター練習グリーンやセルフホワイトニング機器も加えた新店舗です。

北与野駅近くで、個室空間で集中して練習したい人にとってチェックしておきたい一店。

先行入会特典の対象は5月21日まで、先着60名限定です。

DODO GOLF北与野北口店の紹介でした。

よくある質問

Q. DODO GOLF北与野北口店はいつオープンしますか？

A. 2026年5月22日金曜日の午前10時にオープンします。

先行入会特典の適用は前日の5月21日までなので、特典を利用したい場合はオープン前の入会手続きが必要です。

Q. 店舗にはどんな設備がありますか？

A. 完全個室型のゴルフシミュレーター付きブース2打席に加え、約40点の試打クラブ、練習器具、DODO GOLF初導入となるパター用練習グリーン、セルフホワイトニング機器が設置されます。

Q. 先行入会特典の内容を教えてください。

A. 先着60名限定で、初月会費と翌月会費、入会金、事務手数料の無料、月会費の1年間1,000円割引、PGAティーチングプロによるレッスン1回無料の3特典が用意されています。

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