21日、閣議後の会見において、小泉進次郎防衛大臣が自身のX投稿に関する質問に答えた。

【映像】小泉大臣が回答した瞬間（実際の様子）

記者は「小泉大臣は、19日にオーストラリアを訪問した様子をX（旧ツイッター）に投稿しましたが、豪海軍中将と齋藤聡海上幕僚長の親しい間柄について触れた一文で『軍人同士の友情』という表現をお使いになられました。自衛隊は国内法において軍隊ではないとされていますが、なぜ海上幕僚長を『軍人』と表現したのか」と投稿の真意を聞いた。

これに小泉大臣は「自衛隊は、憲法上、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約が課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものというのが従来からの政府の見解です。同時に、国際法上の軍隊というものの概念があり、自衛隊は基本的に国際法上の軍隊としての属性を備えているとも答弁をしています」と述べた。

その上で「自衛隊は、平素から、各国の軍隊との間で幕僚長級会談などのハイレベルの会談、艦艇や航空機の相互訪問や共同訓練、防衛装備技術協力等の防衛協力・交流を深化させてきているところです。今回の発信においても、これまで海上自衛隊とオーストラリア海軍の間において、海幕長とオーストラリア海軍本部長とのトップレベルの交流、艦艇の相互訪問や共同訓練といった部隊間の協力・交流等を通じて積み上げられてきたミリタリー・トゥ・ミリタリー（軍同士）の関係をより分かりやすく国民の皆様に伝える観点から『軍人同士』と表記したものであります」と回答した。

（ABEMA NEWS）