Travis Japan七五三掛龍也、料理上手な義弟から刺激「いつか自分の方がうまくなる！」『七五三掛kitchen』1周年を振り返る
7人組グループ・Travis Japanの七五三掛龍也が、5月1日発売の『ESSE』6月号（扶桑社）に登場する。このほどインタビューページの写真とコメントの一部を先行公開された。
【表紙カット】ピンクコーデ×メガネで春らしい七五三掛龍也
料理が得意ではない七五三掛が、朝の情報番組『ノンストップ！』（フジテレビ系）の金曜日の料理コーナー「七五三掛kitchen」に出演中。生放送での調理シーンや放送時のレシピは『ESSE』にも連載として掲載され、料理アイドルを目指して奮闘する姿に応援の声が集まっている。
誌面では企画1周年を迎えた今の気持ちや今後の目標のほか、プライベートでの家事についてなど話を聞いている。キッチンでの「眼鏡・料理男子」な写真にも注目だ。
今年4月から2年目がスタート。料理に対しての意識の変化や思い出の放送回など「1年たったという感覚がないくらい充実した1年でした」と振り返る。
誌面には、キッチンで鍋を見守りながら、「次は何をつくろうかな」と眼鏡をかけてレシピ本を開く、プライベート感のある写真のほか、大好きなイチゴタルトにろうそくを1本立てて、「1周年をお祝いする」とろけるようなほほ笑みの写真なども。インタビューでは、料理以外の家事についても語る。また、ESSE誌面だけの料理企画として、鶏胸肉を使った「しっとりサラダチキン」づくりにも挑戦する。
■インタビュー一部抜粋
――料理アイドルを目指す七五三掛さんの今後の目標は？
妹の旦那さんが本当に料理上手で、コーナーも全部見てくれて、“こういうのどう？”って連絡もくれるんです（笑）。『いつか自分の方がうまくなる！』っていう身近な目標ですね。あと、以前の自分を知っているTravis Japanのメンバーに、さらに成長した姿を見せられるようにがんばりたいです。
【表紙カット】ピンクコーデ×メガネで春らしい七五三掛龍也
料理が得意ではない七五三掛が、朝の情報番組『ノンストップ！』（フジテレビ系）の金曜日の料理コーナー「七五三掛kitchen」に出演中。生放送での調理シーンや放送時のレシピは『ESSE』にも連載として掲載され、料理アイドルを目指して奮闘する姿に応援の声が集まっている。
今年4月から2年目がスタート。料理に対しての意識の変化や思い出の放送回など「1年たったという感覚がないくらい充実した1年でした」と振り返る。
誌面には、キッチンで鍋を見守りながら、「次は何をつくろうかな」と眼鏡をかけてレシピ本を開く、プライベート感のある写真のほか、大好きなイチゴタルトにろうそくを1本立てて、「1周年をお祝いする」とろけるようなほほ笑みの写真なども。インタビューでは、料理以外の家事についても語る。また、ESSE誌面だけの料理企画として、鶏胸肉を使った「しっとりサラダチキン」づくりにも挑戦する。
■インタビュー一部抜粋
――料理アイドルを目指す七五三掛さんの今後の目標は？
妹の旦那さんが本当に料理上手で、コーナーも全部見てくれて、“こういうのどう？”って連絡もくれるんです（笑）。『いつか自分の方がうまくなる！』っていう身近な目標ですね。あと、以前の自分を知っているTravis Japanのメンバーに、さらに成長した姿を見せられるようにがんばりたいです。