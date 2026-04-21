2016年よりスタートしたペップ・グアルディオラ体制で黄金時代を築き、近年圧倒的な強さで数々のタイトルを獲得してきたマンチェスター・シティ。



徐々に世代交代が進む中で黄金時代のメンバーも少なくなってきたが、ベルナルド・シウバも今シーズン限りで退団することが決まった。2017年にモナコからシティにやってきたシウバは類稀なるサッカーセンスとサッカーIQを武器にこれまで公式戦452試合に出場し、76ゴール77アシストを記録。9年間で19もの主要タイトルを獲得した。





そんなシウバだが、まだシティでのタイトルコレクションを今シーズン増やすかもしれない。プレミアリーグ第33節でアーセナルとの直接対決を制したことで逆転でのリーグ優勝も狙えるようになり、FAカップでも準決勝まで進んでいる。キャプテンを国内三冠という形で送り出すことができる可能性を残すなか、シウバは残り2つのタイトル獲得へ意気込みを語った。「（退団の）決断はかなり前に下していたので、今シーズンはずっと感情的なものばかりだった。トロフィーを獲得して有終の美を飾りたい。このクラブのために最後まで全力を尽くすつもりだよ」（クラブの公式サイトより）今シーズンキャプテンマークを巻くシウバはシティに厳しい視線が集まる中でも先頭に立ってチームを鼓舞し、基準を示してきた。そんなキャプテンのラストダンスを最高のものにするためにも、タイトルを獲得したいところ。まずはミッドウィークのバーンリー戦でも勝ち点3を獲る必要があるが、勢いに乗るシティはこのまま突き進めるか。