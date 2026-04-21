バイエルンの会長ヘルベルト・ハイナー氏はブンデスリーガ2連覇を達成したヴァンサン・コンパニ監督の手腕と人柄を絶賛した。独『kicker』が報じている。



第30節のシュツットガルト戦で4-2の勝利を飾ったバイエルンは今節敗戦した2位ドルトムントとの勝ち点差を「15」に広げ、4試合を残してリーグ優勝を決めた。



2連覇達成のバイエルンは今シーズンも序盤から強さを見せ、25勝4分1敗、さらに109ゴール29失点と圧巻の成績でドイツ王者に輝いたが、ハイナー氏はコンパニについて「もちろん、監督には心からの賛辞を送りたい。ヴァンサン・コンパニはまさに掘り出し物であり、素晴らしい仕事をしている」と称賛。





またこの日、コンパニはハリー・ケインやマイケル・オリーセら主力選手をローテーションさせたが、そういった選手マネジメントの手腕も讃えた。「我々のプレイスタイルだけでなく、彼が選手たちにサッカーへの愛情を植え付けている点も素晴らしい。22、23人の選手全員がプレイしたがっているのに、彼はうまくローテーションしながら、全員に『自分もチームの一員だ』と感じさせている」また同氏は「彼のやり方はクラブにとって非常に良いものだと信じている。彼は冷静で、事実に基づいて物事を進めるタイプだ」とも話しており、スター選手らを束ねるコンパニへ賛辞を送った。2024年夏にバーンリーからバイエルンの監督に就任したコンパニ。就任当初は疑問の声が挙がっていたが、昨年に続きリーグを制覇。さらに今シーズンはDFBポカールとCLのタイトルを残していて、どちらも準決勝に進んでいる。コンパニ率いるバイエルンは圧倒的な強さで今シーズンもリーグ王者に輝いたが、三冠の偉業を達成するシーズンとなるのか。