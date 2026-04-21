◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースのＭ・ロハス内野手（３７）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦に「７番・遊撃」で先発出場。第１打席から２打席連続ヒットで一気に通算１０００安打を達成した。

今季限りでの現役引退を発表しているロハスはこの日までに通算９９８安打。２回１死では６番マンシーの７号ソロに続いて２者連続アーチとなる今季１号ソロを放つと、４回無死一塁では左前打。ロハスは打球が外野に抜けると両手で喜びを表現し、記念球は大切にド軍ベンチに回収された。

ロハスは１４年にドジャースでメジャーデビュー。１５年にマーリンズに移籍し、１８〜２２年の５年間（２０年はコロナ禍で短縮シーズン）で４度の１００安打以上とヒットを重ねてきた。２３年からドジャースに復帰すると、２５年には新加入の佐々木朗希に背番号「１１」を譲るなどナイスガイとして知られる。日本メディアに対しても数々の“神対応”を見せてきたロハス。大谷翔平とはホームランを放った後に「デコピンポーズ」を見せることでも有名だ。