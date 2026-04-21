チャンネル登録者数65万人、金融資産6000万円突破！人気急上昇中のマネー系YouTuber・節約オタクふゆこさんの著書『お金はこれで増やせます 失敗したくない人のための投資の教科書』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は、金融商品を買う時の「タイミングの見極め方」について解説します。

米国高配当ETFの

選定ポイントとは？

わたしたちが、日本の証券会社を使ってインデックスファンドへ投資する際の選択肢はとても多いのですが、米国高配当ETFにはそこまで選択肢がありません。これは、日本の証券会社で扱っているETFの種類が限られているためです。

例えば、楽天証券で扱っている米国高配当ETFは2025年9月時点で16本です。どれも、そこまで「偏っている」とか、「攻め過ぎ」という商品ではありません。

強いていえば、信託報酬率には差があります。ただ、低いものは0.06％でかなり有利ですが、高いものでも0.6％であるため、「信託報酬が高いから絶対にやめておこう」というほどの違いではないと思います。

そこまで大きな差がないなかで、わたしは「SPYD」「HDV」「VYM」というETFを選びました。

この3つを合わせると、約700銘柄に分散投資している計算になります。

これらを選んだ理由は主にふたつです。

・信託報酬率が低い…「信託報酬率」で並べたときに率の低いトップ3。

・定番ETFの安心感…投資業界でも「高配当ETFの定番中の定番」とされる。

この3つのETFに対し、最初はあまり違いを感じませんでしたが、2020年から2025年の5年間にわたって保有して相場を見てきたなかで、それぞれにある個性も強く見えてきました。

・SPYD（SPDRポートフォリオS＆P500高配当株式ETF）

S＆P500構成銘柄から、配当利回り上位80銘柄を四半期ごとに抽出するETFで、高い配当利回りが期待できる。金融セクターの割合が高いだけでなく、不動産セクターも含まれるため景気敏感株が多い。値動きが大きく上昇も下落も激しいが、値下がり時に「買い増し」のタイミングを見定めやすいのはメリット。



・HDV（iシェアーズ コア米国高配当株ETF）

主に消費財、生活必需品、エネルギーなどのインフラといった、ディフェンシブ株を中心に財務健全性の高い81銘柄に投資するETF。ディフェンシブ株なので、SPYDとは対照的に相場変動に強く安定感がある。S＆P500が下落しても比較的値崩れしにくい。81銘柄なので分散効果はあまり大きくないが、ボラティリティ（価格変動の度合い）の低さから、投資初心者がまず始めるETFとして向いていると感じる。



・VYM（バンガード・米国高配当株式ETF）

米国市場の572銘柄の高配当株に投資するETF。特定業界に偏らないので、景気敏感株とディフェンシブ株のバランスに優れている。位置づけをするなら、SPYD（攻め）とHDV（守り）の中間的ポジションといえる。約440銘柄で分散効果が高いため、こちらも投資初心者におすすめ。

わたしは、この3つのETFを評価額で均等に買うようにしています。

それぞれのETFで比率の高い業界が違うため、SPYD、HDV、VYMの3つを均等に保有することで、ちょうどいい業界分散を行うことができるからです。

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