【BitPAD】 7月発売予定 価格：4,980円

MyStyleは、スマートフォンに重ねて使用できる薄型Bluetoothゲームパッド「BitPAD（ビットパッド）」を7月より全国の家電量販店、公式オンラインショップおよび各ECサイトにて発売する。価格は4,980円。

本製品は、スマートフォンでエミュレーターを活用しレトロゲームを楽しむユーザーに向けて開発された、物理ボタン操作を実現する新しいゲームデバイス。厚さ約8mm（ボタン等の突起を除く）のスリム設計により、ポケットにもすっと収まる高い携帯性を実現する。

BitPAD（ビットパッド）

発売時期：7月予定

価格：4,980円

カラー：Black / Retro Red / Clear

接続方式：Bluetooth 5.3

対応OS：Android / iOS / Windows

サイズ：約71.5×55×8mm

重量：約27g

製品特徴

Bluetooth接続で自由なプレイスタイル

Bluetooth接続に対応することで、ケーブル接続に縛られない自由なプレイスタイルを実現。スマートフォンを横画面で使用するなど、多様なゲームプレイに柔軟に対応する。有線接続型の製品とは異なり、よりスマートで自由度の高いゲーム体験が提供される。

安定した操作性

背面に配置されたラバーパッドにより、スマートフォン上でも滑らず安定した操作が可能。物理ボタンならではの精密な操作感を実現する。

幅広いデバイス対応

Android・iOS・Windowsに対応し、スマートフォン以外のデバイスでも使用可能。

高いデザイン性と独自性

意匠登録済みのオリジナルデザインを採用。

【メッセージ&企画背景】

「BitPAD」は単なる周辺機器ではなく、“世代をつなぐ体験デバイス”です。

かつてゲームに夢中になった世代が、現代のスマートフォンを通じて、子どもと同じ操作感で遊ぶことができる。

その体験は、ゲームを超えた価値を生み出します。

近年、世界的なレトロゲームブームが再燃しています。ドット絵の懐かしさやシンプルなゲーム性が再評価され、幅広い世代に支持が広がっています。また、スマートフォンでエミュレーターを活用し、レトロゲームを楽しむユーザーも増加しています。一方で、スマートフォンのタッチ操作では細かな入力が難しく、「物理ボタンで操作したい」というニーズが顕在化していました。

こうした背景を受け、「BitPAD」は、物理ボタンの操作性とスマートフォンの手軽さを両立するデバイスとして開発されました。

さらに本製品は、キャラクターやゲームIPとのコラボレーションモデル、カラーバリエーションの拡充、アナログスティック搭載モデルなどの展開も視野に入れており、レトロゲームにとどまらない新たなゲーム体験の拡張を目指しています。

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