元ばんばんざい流那、夫・はんくん手作りのり弁公開「愛情こもってる」「おかずたっぷりで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/21】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が4月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫のはんくんが作ってくれた弁当を公開した。
【写真】24歳美人インフルエンサー「ボリューム満点」焼き魚・卵焼きなど乗った夫手作りのり弁
流那は「はんくんがこの間のり弁作ってくれた」とコメントし、屋外で膝の上に広げた弁当を公開。海苔の乗ったご飯の上に焼き魚、卵焼き、フライが置いてあり、ミートボールやブロッコリーが添えられている弁当となっている。
この投稿に、ファンからは「おかずたっぷりで美味しそう」「愛情こもってる」「ボリューム満点」「彩り綺麗」「料理上手」などの声が上がっている。
流那は、2024年8月にはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人インフルエンサー「ボリューム満点」焼き魚・卵焼きなど乗った夫手作りのり弁
◆流那、夫・はんくんが作ってくれた弁当公開
流那は「はんくんがこの間のり弁作ってくれた」とコメントし、屋外で膝の上に広げた弁当を公開。海苔の乗ったご飯の上に焼き魚、卵焼き、フライが置いてあり、ミートボールやブロッコリーが添えられている弁当となっている。
◆流那の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おかずたっぷりで美味しそう」「愛情こもってる」「ボリューム満点」「彩り綺麗」「料理上手」などの声が上がっている。
流那は、2024年8月にはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
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