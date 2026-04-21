ILLITの日本人メンバー・モカ、カムバック10日前に活動休止を発表…新アルバムの活動にも不参加

ILLIT（アイリット）のモカが活動を一時中断する。

4月20日、所属事務所のBELIFT LABは「モカは最近、体調不良により病院を受診した結果、医療陣から継続的な治療と十分な休息が必要だという診断を受けた」と明らかにした。

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（写真提供＝OSEN）モカ

続けて「アーティスト本人の活動に対する意志は強いが、当社はアーティストの回復を最優先に考え、当面は治療に専念すべきだと判断した。これに伴い、予定されているILLITの今後のスケジュールに、モカはやむを得ず欠席することになった」とし、「（回復まで）多少の時間を要したとしても、アーティストの回復状況を慎重に見極めた上で、活動再開の時期を改めて案内する予定だ」と伝えている。

ILLITは30日に4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』をリリースし、カムバックする予定だ。活動再開を直前に控えたタイミングでの発表に、ファンからは悲しみや心配の声が上がっている。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。