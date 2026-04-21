国産牛カルビが「768円→117円」になるキャンペーン　まるよし精肉店が全店で実施

大阪市内を中心に飲食店を展開する株式会社MRホールディングスは、運営する「焼肉ホルモンまるよし精肉店」にて、2026年4月20日(月)から30日（木）まで、「国産牛カルビ」を特別価格で販売するキャンペーンを実施する。

【画像】定番の「まるよし盛り」はこちら

今回のキャンペーンでは、通常価格税込768円で提供されている「国産牛カルビ」が、「税込117円」で販売される。グループ全店で実施。

「焼肉ホルモンまるよし精肉店」は、独自の安定した仕入れルートを持つことで、高品質な肉を低価格で提供している。お城を模した器が目を引く「大阪城盛り」や、食べ応えのある「まるよし盛り」などが魅力。また、各席には「卓上レモンサワーサーバー」が設置されているのも、同店の人気を支える大きな要素となっている。

なお、4月29日（水・祝）には、「まるよし盛り」が29%OFFで販売予定。（通常価格税込4,398円→税込3,123円）

〈国産牛カルビキャンペーン概要〉

◆通常価格

税込768円→税込117円

※まるよし精肉店公式アプリから発行されるクーポンが必要となる

◆利用規約

・1組につき1皿まで

・アプリから発行されるクーポンを利用する

・他クーポン、他サービスとの併用は不可

・会計税込3,000円以上の飲食で本クーポンが利用できる

・開催は平日限定。土日祝は実施はない

〈実施店舗一覧〉

・焼肉ホルモンまるよし精肉店 古川橋店

・焼肉ホルモンまるよし精肉店 千林大宮店

・焼肉ホルモンまるよし精肉店 関目高殿店

・焼肉ホルモンまるよし精肉店 都島店

・焼肉ホルモンまるよし精肉店 新福島店

・焼肉ホルモンまるよし精肉店 土佐堀店

・焼肉ホルモンまるよし精肉店 三国店

・焼肉ホルモンまるよし精肉店 天六店

・焼肉ホルモンまるよし精肉店 天満橋店

・焼肉ホルモンまるよし精肉店 森ノ宮大阪城公園店

・焼肉ホルモンまるよし精肉店 緑橋店