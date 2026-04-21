正田醤油は、陶器製カプセルトイ「正田のしょうゆ皿」を企画し、ミュー・エンターテイメントより5月上旬から順次発売する。価格は1回500円。

本商品は、ロングセラー商品「正田のしょうゆ」をモチーフにしたオリジナルデザインの陶器製カプセルトイ。本企画では、しょうゆ皿という身近なアイテムを、世代を問わず楽しめるカプセルトイとして展開。同社は正田醤油に親しみや楽しさを感じていただくきっかけになればと考えており「カプセルトイならではのワクワク感を通じて、地域の皆さまや観光で訪れる方々とのつながりを広げ、地域に根差した正田醤油ブランドの魅力を多くの方にお届けできることを期待しています」とコメントしている。

商品の特長

本商品は、美濃焼の伝統技術を用いて製作された、陶器製の豆皿。しょうゆ皿としての実用性を備えながら「正田のしょうゆ」の親しみやすさやパッケージの特徴を取り入れた意匠により、日常の食卓や暮らしに楽しさを添えるアイテムとして活用できる。ラインアップは全6種。そのうち1種はシークレットデザインとなっている。

本商品のデザインは、同社の商品パッケージや企業広告を長年手がけてきたイラストレーター/アートディレクターの藤枝リュウジ氏が担当している。「正田のしょうゆ」のパッケージデザインをベースに、陶器としての形状や質感に調和するよう構成されたデザインにより、ブランドの魅力を感じられるような仕上がりとなっている。

【陶器製カプセルトイ「正田のしょうゆ皿」】

裏面（共通）

【正田のしょうゆ皿】

発売日：5月上旬から順次発売予定

価格：1回 500円

種類：全6種（「正田のしょうゆ」のイメージをモチーフにしたデザイン）

サイズ/素材：約60×13mm（直径×厚み）/陶器（美濃焼）

販売元：ミュー・エンターテイメント

販売場所：正田醤油本社（発酵レストラン ジョイハウス別館）、館林駅観光案内所、群馬県内各所（イベント会場等）、ミュー・エンターテイメント運営各店舗（群馬県）