atmos pink サンダルコレクション2026♡トレンドも履き心地も叶える一足

ストリートカルチャーをベースにした人気コンセプトショップatmos pinkから、「sandal collection 2026」がスタート。今季は“PINK DRIP”をコンセプトに、自分らしさからにじみ出る魅力を引き出すスタイルを提案します。ファッションを楽しみながら自信を纏える、そんな一足が見つかるコレクションです♡

今季のテーマは“PINK DRIP”

「PINK DRIP」は、外側の装いだけでなく、自分の内側からあふれる魅力を大切にするスタイル。自分に似合うもの、自分が心から好きと思えるものを選ぶことで、自然と自信へとつながります。

今回のコレクションでは、ストリートのエッセンスに女性らしさやしなやかさをプラス。力を抜いたラフなムードと、どこか芯のある美しさが共存するスタイリングが楽しめます。

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注目のエクスクルーシブモデル

NIKE「AIR MAX HALO」ピンクカラー



カジュアルコーデにアクセントを加える存在感のあるデザイン。やわらかなストラップとクッショニングで、長時間履いても快適な履き心地を実現します。

MERRELL「RELAY TOUR MJ SE」



プレミアムライン“1TRL”から登場したモデルで、メリージェーンスタイルにアップデート。ラベンダーカラーを基調とした軽やかなデザインは、女性らしいスタイリングにぴったりです。

70’sのフラワーチャイルドを感じさせる自由なムードと、都会的なエッセンスを掛け合わせた一足に仕上がっています。

※価格・サイズ・詳細カラーは公式特集ページにて順次公開

豊富なラインナップで理想の一足を

コレクションでは、エクスクルーシブモデルに加え、新モデルや定番モデルの新色、人気アイテムの再入荷も展開。

さまざまなスタイルやシーンに合わせて選べるため、自分にぴったりのサンダルが見つかるのも魅力です。

ストリート、フェミニン、カジュアルなど幅広いテイストにマッチし、夏のコーディネートを格上げしてくれます。

発売日：2026年4月20日（月）

取扱店舗：atmos pink各店

自分らしく輝く夏の一足を♡

「sandal collection 2026」は、ただ履くだけでなく、自分らしさを引き出してくれる特別なコレクション。

お気に入りの一足を見つけることで、毎日のスタイリングがもっと楽しく、自信に満ちたものへと変わります♡

この夏は“PINK DRIP”の世界観とともに、自分らしい輝きを足元から取り入れてみてはいかがでしょうか。