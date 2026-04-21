お笑いコンビ「カラテカ」の入江慎也氏（49）が21日、自身のインスタグラムを更新。2021年3月に解散した元「ザブングル」松尾陽介氏の披露宴に出席したことを伝えた。

入江は「元ザブングルまっつんの結婚披露宴に行かせていただきました」と書き出し、会場での写真をアップ。松尾氏が結婚した経緯について、「まっつんは沖縄に移住しました。そして今の奥さんと出逢い結婚しました」と伝えた。

続けて「沖縄での披露宴 全国からたくさんの方が来られていました」と報告。「本当に素敵な結婚式でした。元相方の加藤君も駆けつけてました」と、現在はピン芸人として活動するザブングル加藤を交えた写真も公開した。

その上で「僕が二人には本当に沢山迷惑をかけてしまいました。それなのにずっと仲良くしてくれて、僕の仲間でいてくれた二人。本当に有難いしかないです。沢山助けられました」とし、「一回も僕を責めなかった二人です。。。」とつづった。

「まっつんが幸せでめちゃくちゃ嬉しかった。最高の披露宴でした 本当におめでとう そして沢山ありがとう 愛が沢山ありました」と祝福。また「加藤君最初からずっと泣いてました笑」と添えた。

この投稿を受けて、松尾氏の妻は自身のストーリーズで「人生は何が起きるかわからないけど お互い腐らず笑顔で前向きに生きていたらまつおちゃんに出会えました」とコメント。「入江さん わたしたちで出会ってくれてありがとうございます！これからもよろしくお願いします♪」と伝えると、入江氏は「ありがとう」と返していた。