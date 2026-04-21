厚生労働省「国民年金の加入・納付状況」（令和6年度3月末時点）によると、国民年金の未納者数は約72万人にのぼり、学生時代に保険料の猶予を受ける「学生納付特例制度」の利用者も対象者の63.9％に達しています。これほど多くの人が「年金の空白期間」を抱えているなか、解決策として「過去の未納分を払えば、年金受給額が増える」と、追納を検討することも。しかしこれは正論ですが、すべての人に当てはまる「正解」ではありません。本記事では、佐藤さん（仮名）の事例とともに、年金の「経過的加算」の仕組みをFP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。※本記事は実話をベースに構成していますが、プライバシー保護のため、個人名や団体名、具体的な状況の一部を変更しています。

過去の「年金未納」を埋めようとしたが…

佐藤健一さん（仮名／65歳）は、地方の清掃会社で働いています。年金額は佐藤さん一人の分だけで月14万円と、老後資金に大きな余裕があるわけではありません。そのため、「働けるうちはできるだけ働き続けたい」と考えていました。

佐藤さんの人生に転機が訪れたのは、リーマン・ショックの直後のこと。当時勤務していた会社が倒産し、突然無職になってしまったのです。その後の約3年間は、複数のアルバイトを掛け持ちし、なんとか生活をつなぎました。子どもの大学進学費用も重なった時期だったため、家計は火の車。「いまを生きることで精一杯だった」と、当時の苦労を振り返ります。

目の前の生活費を優先せざるを得なかった佐藤さんにとって、その時期は年金保険料の支払いが二の次になりました。結果として、約3年間の未納期間が生じます。

その後、現在の会社に就職し、生活は徐々に安定。しかし60歳を過ぎ、老後が現実味を帯びてくるなかで、過去の未納期間のことが頭をよぎりました。

「いまからでも払えば、少しは年金が増えるはずだ」。佐藤さんは、未納分をあとから納める「追納」の相談をするため、年金事務所へ向かいました。しかし、窓口の担当者から告げられたのは、予想もしなかった言葉だったのです。

「佐藤さんの場合、支払う必要はありませんよ」

「払わなくていい」と言われた理由

耳を疑う佐藤さんに対し、担当者はこう説明しました。

「佐藤さんは現在、勤務先で厚生年金に加入されていますよね。“経過的加算”という制度で、わかりやすくいえば未納分をもう補填できているということです」

通常、国民年金（老齢基礎年金）は20歳から60歳までの40年間（480ヵ月）保険料を納めることで満額受給できます。60歳時点で未納がある場合、通常は「任意加入」して不足分を埋めるのが一般的です。ところが、佐藤さんのように60歳以降も会社員として厚生年金に加入して働く場合、追納の必要がなくなることがあります。

経過的加算の仕組み：国民年金の未納期間がある場合、60歳以後に厚生年金に加入していると、未納分を年金額に反映させる仕組みです。つまり、過去に未納期間があっても、現在の厚生年金加入によって、事実上その影響が補填されるケースがあるのです。

何度も聞き返した佐藤さんでしたが、制度の仕組みは簡単ではなく、すぐに理解することはできませんでした。ただ、「未納分を払わなくても、将来の年金は未納分を払ったとみなされて受け取れる」という説明を受け、ひとまず安堵。結果として、追納を予定していた約50万円は支払わずに済むことに。

「払わなくていいといわれて、最初は本当にそれで大丈夫なのかと疑いましたが……。でも、手元に資金を残せたことで、当面の生活に対する安心感は大きかったです」と、笑っていました。

60歳以降の働き方で変わる年金の選択肢

本来、国民年金は20歳から60歳未満のすべての人に加入義務があります。未納期間がある場合には、その分だけ将来受け取れる年金額が減少するため、60歳以降に「任意加入」という制度を利用して未納期間の保険料をあとから納付することが可能です。これにより、本来減額されるはずだった年金額を補うことができます。

しかし、佐藤さんのように60歳以降も会社員として働き、厚生年金に加入している場合は事情が異なります。「経過的加算」という制度によって、一定条件を満たせば、過去の未納期間の影響が軽減されるケースがあるのです。

ただし、未納はすべて経過的加算で解決するわけではありません。たとえば、現役時代に死亡した場合や、障害年金の対象となる状態になった場合には、未納期間が影響し、受給額が減る可能性も。ほかにも、厚生年金の加入期間がすでに480ヵ月（40年）を超えている場合などは、加算の計算ルールが変わるため注意が必要です。

また、学生時代に「学生納付特例」を利用し、そのまま追納していない人も少なくありません。60歳以降も働く予定がある人にとっては年金額を左右する大きなチャンスとなります。

年金制度を「味方」にするために

年金制度は非常に複雑であり、「とりあえず払えばいい」「未納はすべて不利」といった単純なものではありません。今回のように、働き方や加入状況によっては、未納分を追納しなくても結果的に補填されるケースもあります。

本来、年金は支払うべきですが、未納がある場合には、現在では厳格に徴収されるようになっています。学生納付特例を受けていた人などはメリット、デメリット踏まえて経過的加算制度を上手に活用するとよいでしょう。

また、失業等で保険料の納付が難しい状況では、納付の免除や減免を受けることができる可能性もありますので、早めに地域の年金事務所等に相談することをお勧めします。

小川 洋平

FP相談ねっと

ファイナンシャルプランナー