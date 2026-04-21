「次回のW杯で見たい」「さすが」高校サッカー界のスターだった逸材ドリブラー、ドイツで２点目奪取にネット喝采！「ここ最近調子を上げてきてる」
現地４月19日に行われたブンデスリーガ２（ドイツ２部）の第30節で、古川陽介が所属するダルムシュタットがグロイター・フェルトと敵地で対戦。２−３で敗れた。
この試合で、62分から途中出場した古川が今シーズンの２点目をマークする。
１−１で迎えた77分、左サイドから仕掛けて攻撃の起点となると、最後はゴール前でこぼれ球に反応。右足で豪快にネットを揺らしてみせた。
日本期待の22歳が叩き込んだ一撃に、インターネット上では次のような声が上がった。
「点決めとるやん」
「ふる君 ゴール決めてた」
「ナイスゴール」
「混戦からのシュート、さすがの決定力だね！」
「パフォーマンス芝を上手く滑れず怪我しそうで見ていて怖かったけどゴールおめでとう」
「ここ最近調子を上げてきてるし戻ってくることは無さそう」
「今回は無理でも次回のワールドカップで、日本代表として闘う古川を見たい」
静岡学園時代は高校サッカー界のスターだった逸材ドリブラーが、ドイツの地でインパクトを残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ドイツで躍動！22歳MF古川陽介が決めた豪快ショット
この試合で、62分から途中出場した古川が今シーズンの２点目をマークする。
１−１で迎えた77分、左サイドから仕掛けて攻撃の起点となると、最後はゴール前でこぼれ球に反応。右足で豪快にネットを揺らしてみせた。
日本期待の22歳が叩き込んだ一撃に、インターネット上では次のような声が上がった。
「ふる君 ゴール決めてた」
「ナイスゴール」
「混戦からのシュート、さすがの決定力だね！」
「パフォーマンス芝を上手く滑れず怪我しそうで見ていて怖かったけどゴールおめでとう」
「ここ最近調子を上げてきてるし戻ってくることは無さそう」
「今回は無理でも次回のワールドカップで、日本代表として闘う古川を見たい」
静岡学園時代は高校サッカー界のスターだった逸材ドリブラーが、ドイツの地でインパクトを残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ドイツで躍動！22歳MF古川陽介が決めた豪快ショット