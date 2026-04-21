「本当に悪夢」「これは止められない」昨季のACLE川崎戦でゴラッソを叩き込んだアル・アハリのブラジル人FW、神戸戦で再び圧巻ミドル炸裂！ ファンお手上げ「またお前か」【ACLE準決勝】

「本当に悪夢」「これは止められない」昨季のACLE川崎戦でゴラッソを叩き込んだアル・アハリのブラジル人FW、神戸戦で再び圧巻ミドル炸裂！ ファンお手上げ「またお前か」【ACLE準決勝】