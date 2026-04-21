「本当に悪夢」「これは止められない」昨季のACLE川崎戦でゴラッソを叩き込んだアル・アハリのブラジル人FW、神戸戦で再び圧巻ミドル炸裂！ ファンお手上げ「またお前か」【ACLE準決勝】
昨季のアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）決勝の川崎フロンターレ戦（２−０）で、圧巻のゴラッソを決めた前回王者アル・アハリ・サウジ（サウジアラビア）のガレーノが、再び日本勢相手にスーパーゴールを挙げた。
現地４月20日に開催されたACLEの準決勝で、アル・アハリ・サウジはヴィッセル神戸とサウジアラビアのキング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアムで対戦。２−１で勝利した。
この一戦で衝撃のミドルを叩き込んだのが、ブラジル人FWのガレーノだ。31分に先制点を許し、０−１で迎えた62分だった。
リヤド・マフレズのパスを受けたエンツォ・ミローが、ガレーノにラストパスを送る。これをワントラップし、ペナルティエリア外から右足を一閃。強烈なシュートをゴール右上に突き刺した。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開すると、SNS上では以下のような声が上がった。
「これはエグい」
「コース威力ともえげつない一撃」
「またガレーノか」
「こんなん打てるの反則やろ」
「またお前か」
「昨年のACLE決勝川崎戦でもスーパーミドル決めてたよな」
「本当に悪夢」
「これは止められない」
「どうやったら止められるの？」
目を見張る一撃に、ファンもお手上げのようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「どうやったら止められるの？」神戸戦で同点弾奪取！ ガレーノの強烈ミドル弾
現地４月20日に開催されたACLEの準決勝で、アル・アハリ・サウジはヴィッセル神戸とサウジアラビアのキング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアムで対戦。２−１で勝利した。
リヤド・マフレズのパスを受けたエンツォ・ミローが、ガレーノにラストパスを送る。これをワントラップし、ペナルティエリア外から右足を一閃。強烈なシュートをゴール右上に突き刺した。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開すると、SNS上では以下のような声が上がった。
「これはエグい」
「コース威力ともえげつない一撃」
「またガレーノか」
「こんなん打てるの反則やろ」
「またお前か」
「昨年のACLE決勝川崎戦でもスーパーミドル決めてたよな」
「本当に悪夢」
「これは止められない」
「どうやったら止められるの？」
目を見張る一撃に、ファンもお手上げのようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「どうやったら止められるの？」神戸戦で同点弾奪取！ ガレーノの強烈ミドル弾