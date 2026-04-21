◆千葉県支部春季大会 ▽準決勝 松戸中央ボーイズ７−０東葛飾ボーイズ＝５回コールド ▽同 柏ボーイズ６−５京葉下総ボーイズ（１２日・柏ボーイズグラウンド）

悲願へ向けて、着々と準備を整えている。昨夏の全国選手権で準Ｖの松戸中央ボーイズ。“ひとつ上”を目指し、５月１０日から始まる千葉県予選へ、現在は追い込んで体がつらい時期だが、結果を出している。接戦が予想された東葛飾との準決勝も５回コールドで退けた。

「長打のチームではなく、ミスや隙をつきながらですね」と井垣茂人監督（５３）。２回に一挙７点のビッグイニング。週６日の練習の成果が実を結びつつある。エース格の上西修平（３年）はこの試合、２安打で零封。「最後は疲れましたが、４回までは高めが伸びていました」。投打ともに流れは来ている。

［柏］４点ビハインドの７回２死からの大逆襲だった。代打・山崎友温の四球を手始めに６人がつなぎ、最後は２番・小暮拓真（ともに３年）が左前に運んでサヨナラだ。「諦めずに前を向いてやろうと言いました。久々の決勝。十数年ぶりじゃないですか」と田子秀樹監督（５４）。歓喜に沸いた選手たちは、一つの壁を破った。