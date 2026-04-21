「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日午前１０時現在で、西部ガスホールディングス<9536.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



２１日の東京市場で、西部ガスＨＤは前日終値近辺で小動き。今月８日に年初来高値２６３４円をつけたあとは上げ一服となっており、上値の重さが売り予想数上昇につながっているようだ。



なお、同社は２８日に２６年３月期通期の連結決算を発表する予定。１月２９日には通期の売上高予想を従来の２５６０億円から２６００億円（前の期比２．２％増）に、営業利益予想を１０５億円から１１５億円（同９．２％増）に引き上げている。



出所：MINKABU PRESS