２１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円９５銭前後と前日午後５時時点に比べ横ばい圏。ユーロは１ユーロ＝１８７円２９銭前後と同３０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前８時３０分頃に１５８円８０銭前後で推移しており、その後、午前１０時にかけ、やや値を上げた。トランプ米大統領は２０日、イランとの停戦協議を延長する可能性は極めて低いと発言したと伝わった。停戦の期限は米東部時間２２日夜（日本時間２３日午前）と示された。市場では、停戦に向けた米国とイランの協議が進行するかどうかが関心を集めている。原油価格はＷＴＩで１バレル＝８８ドル前後で高止まりしている。また、２７～２８日に予定されている日銀金融政策決定会合では追加利上げが見送られる見通しと複数のメディアが報じた。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７８３ドル前後と同０．００２０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS