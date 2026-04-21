なにわ男子と一緒に遊びに来た感覚になる！ROUND1新TVCMが2編公開

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なにわ男子を起用したROUND1の新TVCM『みんなで行こう！ROUND1篇』『スポッチャ+ギガクレーンゲームスタジアム篇』の全2篇が、4月21日からWEB先行公開、4月25日から全国で放送開始となる。

■ROUND1店舗にてCM撮影メイキングムービーを限定公開

今回の新CMは、ボウリングやカラオケ、スポッチャ、クレーンゲームなどのコンテンツを、なにわ男子のメンバーが全力でプレイする姿が印象的。カメラを忘れてはしゃぐ様子、本気で競い合う瞬間など、等身大の姿でROUND1を楽しむ様子は必見だ。

タイアップ曲「Gimme The Day」の世界観とともに、CDデビュー5周年となるなにわ男子のメンバーの仲の良さが伝わる、“まるで一緒に遊びに来た感覚”になれるROUND1の新TVCMを楽しもう。

ロケバスの車窓からROUND1を発見し、なにわ男子のメンバーが「行こう行こう！」とたまらず立ち寄るシーンから始まる新CM『みんなで行こう！ROUND1篇』。

ボウリング、カラオケ、スポッチャ、クレーンゲームと、テンポよく次々に場所を変えてメンバーがワイワイと盛り上がり、最後は全員が大きなぬいぐるみを抱きしめてロケバスで帰るという微笑ましいシーンでカット。まるでメンバーと一緒にROUND1に遊びに来ているかのような視点で楽しめる。

なにわ男子のメンバーで円陣を組むシーンから始まり、様々なスポーツを体験しながらはしゃぐ様子が印象的な新CM『スポッチャ+ギガクレーンゲームスタジアム篇』。ときには叫びながら競い合う姿や、ハイタッチをしながら協力プレーを見せる場面もあり、メンバー同士のチームワークの良さが際立つ内容です。ラストには、広大なクレーンゲームエリアの中でカメラを見つけたメンバーが笑顔を向けるシーンで締めくくられる。

■全国のROUND1店舗でコラボキャンペーンを実施！

全国のROUND1店舗にてCM撮影のメイキングムービーを限定公開。4月25日からボウリングとカラオケ内のモニターで視聴できるメイキングムービーでは、撮影日の1日にカメラが密着し、ポケバイ（小型バイク）やクレーンゲームに白熱する姿やストライクに驚く表情など、CM本編に収まりきらなかったオフショット感満載の貴重な映像となっている。

また、同じく4月25日からボウリングのプレイ中に流れる映像として見られるスコア演出映像では、ストライクやガターなどに合わせた喜怒哀楽の表情豊かななにわ男子のメンバーを楽しめる内容となっている。（※ボウリング利用料金のみで視聴可能）

■公式SNS限定ショート動画も配信

なにわ男子のメンバーがROUND1のさまざまなコンテンツで遊ぶ様子を写したショート動画を、公式X・TikTok・YouTubeにて順次公開。4月25日公開予定の「卓球篇」では、1対1の真剣勝負…のはずが、おちゃめなシーンが連発!? また、7月公開予定の「ボウリング篇」では、意気込み十分に、ストライクに挑む。気になる内容は公式SNSで確認を。

■CM撮影エピソード

■元気いっぱいの掛け声で撮影スタート！

早朝からの撮影にもかかわらず、「よろしくお願いします！」と元気な声で現場に入られたなにわ男子のメンバーたち。最初の撮影では、ポケバイ（小型バイク）に乗り、メンバー同士で競争するシーンを収録。メンバーは早くもコツをつかみ、大西は体を傾けながらインコースを攻めるなど迫力ある走りを披露。想像以上の本気モードに、現場スタッフからも思わず驚きの声が上がった。カットがかかった後も大橋と道枝が競争を続けるなど、朝の8時とは思えないほどみんなはしゃいだ様子で、現場は終始楽しげな空気が広がっていた。

■長尾が華麗なリフティングを披露！白熱のサッカー対決の結末は…!?

サッカーシーンの撮影では、メンバーが2組に分かれて試合を撮影した。白熱したプレーが繰り広げられる中、特に長尾は得意の足さばきを存分に披露。テクニカルなリフティングを軽やかに決める姿に、現場からは思わず感嘆の声が上がった。

また撮影の合間には、西畑・高橋・藤原・長尾が輪になってリフティングを楽しむ場面も。互いに声をかけ合いながら和やかにプレーする一方、対決になると一転して激しい攻防を見せるなど、本番さながらの熱量でプレーに没頭する姿からは、メンバーの仲の良さと抜群のチームワークが伺えた。

■クレーンゲームの撮影では、自腹で景品を11個も獲得するメンバーの姿も

クレーンゲームの撮影の合間には、メンバーが思い思いの機種の前でゲームを楽しんでいた。プライベートでもクレーンゲームをするという高橋は、持ち前のセンスを発揮し、開始早々に景品を獲得。その姿を隣で見ていた藤原は、「え！ もう取れたん!?」と驚きの表情を見せた。一方その頃、大橋はぬいぐるみの獲得に苦戦…。店員さんにコツを聞きながら何度も挑戦するも、「撮影再開でーす！」とスタッフに呼び戻され、あえなくゲットならず。しかしその後も撮影の合間を縫って挑戦し、最終的にはさまざまな景品を11個も獲得し、ご満悦そうな表情を浮かべていた。両手いっぱいに景品を抱えながら控室に戻る姿に、現場にはほっこりとした空気が流れた。

■なにわ男子 インタビュー

■リリース情報

2026.04.29 ON SALE

Blu-ray＆DVD『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’』

2026.06.17 ON SALE

ALBUM『ND5』

■関連リンク

ROUND1 なにわ男子コラボ公式サイト

https://www.round1.co.jp/collaboration/naniwadanshi/index.html

なにわ男子 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/56

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0011