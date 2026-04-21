この記事をまとめると ■ジャパンモビリティショー2025でセンチュリーのクーペ版がお披露目された ■設定の狙いは「センチュリーのブランド化」が背景にある ■裕福ながらもスーパーカーが買えない環境の人に刺さる1台になると思われる

センチュリークーペの存在意義

ジャパンモビリティショー2025には、さまざまなプロトタイプが出品された。そのなかでもとくに注目された車種が、クーペスタイルのトヨタセンチュリーだった。

初代センチュリーは、後席にオーナーなどが座るVIPセダンとして1967年に発売された。その後、30年間もフルモデルチェンジを行わず、2代目は1997年に登場している。2018年に3代目の現行型に切り替わった。

新たな動きとして注目されたのは、2023年にSUVスタイルのセンチュリーが追加されたことだ。北米で販売されるグランドハイランダーのプラットフォームをベースに開発されたと見られ、ホイールベース（前輪と後輪の間隔）の数値も2950mmで等しい。

このSUVスタイルのセンチュリーが示したことは、センチュリーをシリーズ化して、複数の車種をそろえるブランド化だ。ジャパンモビリティショー2025にセンチュリークーペを出品した背景にも「センチュリーのブランド化」がある。

ちなみにトヨタは、1989年に北米でプレミアムブランドのレクサスを発足させ、日本でも2005年に開業した。ただしレクサスの目的は、北米などの海外と日本では大きく異なる。

北米におけるトヨタ車は、1970年代のオイルショックで「燃費が優れ、壊れにくく、価格が安い」ことを特徴に売れ行きを伸ばした。実用車の代表だから、トヨタのブランドイメージは高級車との親和性が低い。そこでこの市場に入り込むため、高級車専門のレクサスブランドを立ち上げた。

一方、日本国内ではトヨタが一番のブランドだ。今のクラウンは違うが、以前は新型クラウンが登場すると、実車を見ずにロイヤルサルーンを注文するユーザーが多かった。トヨタというメーカーと、クラウンという商品に、絶大な信頼を置いたからだ。日本のクルマ界に、これ以上のブランドは存在しない。

しかし近年は、トヨタにも保守的なイメージが生まれ、トヨタ車からメルセデスベンツやBMWに乗り替えるユーザーが増えた。そこで北米の開業から16年も経過した2005年に、日本版レクサスを立ち上げ、セルシオもレクサスLSへ移行させた。

このように海外のレクサスは高級車市場を攻めるブランドで、日本のレクサスは国内の高級車市場を守るブランドだ。

自動車ビジネスとしては、トヨタブランドとレクサスブランドがあれば十分だが、トヨタはロールスロイスのような領域にも踏み込みたいのだろう。少なくともユーザーからはそう見える。

スーパーカーは無理な家庭でもセンチュリーならアリか

そこでレクサスよりも長い歴史に支えられたセンチュリーをブランド化するわけだ。わかりやすい展開として、伝統あるセンチュリーセダンの次は、車内の広いSUVスタイルを発売して、ジャパンモビリティショーではクーペを披露した。

センチュリークーペの特徴は、開発者によると「センチュリーだから、クーペでも（職業ドライバーが運転する）ショーファードリブンになること」だ。

ロールスロイスにもクーペはあるが、これは日常的にロールスロイスのセダンの後席に座るオーナーが、休日に運転するためのドライバーズカーだ。それがセンチュリークーペはショーファードリブンだから、オーナーが助手席に座り、後席を大きく後方へスライドさせて足もと空間を拡大できる。

この価値観は、日本では通用するかも知れないが、階級社会の根付く海外ではどうだろうか。とくに自動車を育てた国は、1900年ごろのクルマも知っている。当時の助手席は文字どおり、まさに運転手の助手が座る座席で、道案内や前方の安全確認などを行った。その場所に高級車のオーナーが座るとなれば、海外では失笑の対象になりかねない。

センチュリークーペの現実的な販売地域は、やはり日本だろう。「フェラーリが欲しい！」と奥さんにいうと「ダメよ！」と断られる。「それならセンチュリークーペは？ クーペだけど、キミの座る助手席がこんなに快適なんだよ」。そうしたら「あら、いいわね、買いましょう」となる可能性は高い。

つまりセンチュリークーペは、日本のイマドキの裕福なダンナに、夢と希望を与えるクルマなのだ。