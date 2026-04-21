「ロッキーズ−ドジャース」（２０日、デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手が５２試合連続出塁に伸ばし、球団２位にあと１に迫った。レンジャーズなどで活躍した韓国出身の秋信守に並ぶアジア選手記録となった。

三回無死。ベテラン左腕の先発・キンタナに対して、初球のスラーブは見送ってストライク。２、３球目はボール球の変化球を見極めた後、４球目は真ん中付近へのスラーブをファウルとした。

続くカウント２−２からの５球目。真ん中低め、ボール気味のチェンジアップを拾って右前へ運んだ。続くコールの左前打で二塁へ進むと、スミスの三ゴロ失策の間に生還した。

大谷はこの試合に「１番・指名打者」でスタメン出場。初回の第１打席はカウント２−２の７球目のスラーブをスイングしたが、一塁線へのゴロに。一塁手に捕球されたが、ベースカバーに入ったキンタナがトスを落球。大谷は投手のエラーで一塁に残った。

すると、続くコールの４球目にスタート。今季出場２２試合目で初盗塁となる二盗を決めた。

なお、ドジャースの連続試合出塁の球団記録は、１９５８年にデューク・スナイダーが樹立した５８試合。２位は２０００年に５３試合連続出塁を記録したショーン・グリーンとなっている。

ドジャースは１９日に今季初の連敗。負ければ今季初の３連敗となる。