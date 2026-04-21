ハワイアンテイストのグルメバーガー＆サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」の期間限定メニューとして、特製バーベキューソースを使用した「BBQバーガーシリーズ」が登場。

「BBQ厚切りチェダーチーズバーガー」や「BBQパインバーガー」「BBQフライドチキンバーガー」の3種がラインナップされます☆

クア・アイナ「BBQバーガーシリーズ」2026

販売期間： 2026年4月22日(水)〜7月21日（火）※終了時期は変更になる場合があります

販売店舗：日本国内のクア・アイナ全店

※終日、ドリンク・フレンチフライ付きのお得なセットも用意されています

クア・アイナにて期間限定で販売されている「BBQバーガーシリーズ」が2026年も登場。

クア・アイナの「特製BBQソース」は、高級食材として扱われるコクと甘味が強いハワイ産マウイオニオンを使用し、果実のフルーティな酸味を加えたバランスの良い味わいに仕上げられているのが特徴です。

人気No.1を誇る「BBQ厚切りチェダーチーズバーガー」は、特製BBQソースが濃厚な厚切りレッドチェダーチーズと絡み合う深い味わいが堪能できます。

新登場の「BBQパインバーガー」はクア・アイナ自慢の溶岩石グリルで焼き上げ、旨みを閉じ込めたビーフ100％パティに、軽く炙ることで甘みとジューシーさを引き出したパインを贅沢に重ねた一品です。

さらにパン粉とスパイスを使用した特製の衣をつけ、サクッとジューシーに仕上げたフライドチキンに特製BBQソースを合わせた「BBQフライドチキンバーガー」の全3種が2026年は期間限定でラインナップ☆

2025年人気No.1「BBQ厚切りチェダーチーズバーガー」

単品価格：1,530円(税込)

BBQシリーズで不動の人気No.1を誇る自慢のバーガー「BBQ厚切りチェダーチーズバーガー」

マウイオニオンの甘みとフルーツの酸味が特徴の自家製バーベキューソースが、濃厚な厚切りレッドチェダーチーズと絡み合う味わいが楽しめます。

新登場「BBQパインバーガー」

単品価格：1,380円(税込)

クア・アイナ自慢の溶岩石グリルで焼き上げることで旨みを閉じ込めたビーフ100％パティと、表面を軽く炙ることで甘みとジューシーさを引き出したパインを贅沢に重ねた「BBQパインバーガー」

特製BBQソースの深いコクとスモーキーな香りが、ビーフパティとフルーツの絶妙なハーモニーを一層引き立てる新メニューです。

BBQフライドチキンバーガー

単品価格：1,240円(税込)

パン粉とスパイスを使用した特製の衣をつけ、サクッとジューシーに仕上げたフライドチキンに特製BBQソースを合わせた「BBQフライドチキンバーガー」

フレッシュなトマト、レタス、パープルオニオンと一緒に味わうことができます。

食べ進むごとに特製バーベキューソースのコクと甘味がフライドチキンを引き立てるクア・アイナならではのバーガーです。

定番人気の「BBQ厚切りチェダーチーズバーガー」や、新メニュー「BBQパインバーガー」など全3種がラインナップ。

クア・アイナにて2026年4月22日より販売される「BBQバーガーシリーズ」の紹介でした☆

※写真はイメージです

※価格・内容は予告なく変更する場合があります

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