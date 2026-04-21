親子で満喫するGW体験祭！ 文化・芸術・スポーツ振興会「KIDS万博2026 〜次世代の子どもたちにバトンを繋ぐ〜」

記事ポイント 京都・岡崎公園で5月1日から6日まで開催される入場無料の体験型イベント無料野外映画上映や約200体の鯉のぼり、年齢別キッズスペースなど家族向け企画が充実京都餃子大作戦2026も同時開催され、昼から夜まで楽しめる大型連休のおでかけ先 京都・岡崎公園で5月1日から6日まで開催される入場無料の体験型イベント無料野外映画上映や約200体の鯉のぼり、年齢別キッズスペースなど家族向け企画が充実京都餃子大作戦2026も同時開催され、昼から夜まで楽しめる大型連休のおでかけ先

ゴールデンウィークの京都で、子ども向け体験型イベント「KIDS万博2026」が開催されます。

会場は京都市左京区の岡崎公園で、無料の野外映画上映や移動動物園、スポーツ体験、フードフェスまでそろう6日間です。

文化・芸術・スポーツ振興会「KIDS万博2026 〜次世代の子どもたちにバトンを繋ぐ〜」





開催日：2026年5月1日(金)から5月6日(水・祝)まで開催時間：10:00から20:00まで、5月1日は12:00開始、最終日は18:00終了アクセス：地下鉄東西線「東山」駅から徒歩約10分、市バス「岡崎公園」下車すぐ参加費：入場無料（一部コンテンツは有料）主催：一般社団法人 文化・芸術・スポーツ振興会後援：スポーツ庁、文化庁、京都府、京都市交通局、KBS京都ほか

「遊びながら学ぶ」をテーマに、身体を動かすアクティビティ、最新テクノロジー体験、動物とのふれあいを集めた大型イベントです。

家族連れを中心に昼から夜まで過ごせる構成で、スタンプラリーではオリジナルメダルとオリジナルトロフィーが景品として用意されています。

無料キッズスペース





会場内には、0歳から利用できる無料キッズスペース「わくわくキッズランド」を設置します。

0〜2歳向けの「コロコロスペース」は、プレイマットを敷いた安全な空間に絵本や積み木をそろえ、おむつ替えと授乳スペースも併設。

3歳以上向けの「わくわくスペース」では、積み木、折り紙、ぬりえ、カードゲームなどを楽しめます。

休憩やリフレッシュにも使いやすい無料エリアです。

鯉のぼりと野外映画上映





会場では、日本の伝統文化を体感できる企画として約200体の鯉のぼりを掲揚します。

一般家庭から寄付された鯉のぼりと事業者の協力により、近年飾られる機会が減っている鯉のぼりを次世代につなぐ景観をつくります。





夜間には無料の野外映画上映も実施予定です。

子どもから大人まで楽しめる作品を上映し、屋外でピクニック感覚の映画鑑賞を楽しめるナイトコンテンツとして展開。

昼の体験企画とあわせて長時間滞在しやすい構成です。

体験アクティビティ





体験型コンテンツでは、会場を巡る謎解きや探索を楽しむ「TREASURE QUEST」、土の中から宝物を探す「発掘アドベンチャー」を実施します。

ドローン操縦体験は、練習エリアで操作を覚えたあと、障害物コースでタイムアタックに挑戦できるプログラムです。

このほか、京都ポニー動物園による移動動物ふれあい広場、子ども限定の逆バンジージャンプ、エアドーム、トランポリン、縁日、ランバイク体験も用意。

幅広い年齢層に対応した遊び場に注目です。

京都餃子大作戦2026





同時開催イベント名：京都餃子大作戦2026昨年実績：延べ10万人以上が来場出店エリア：京都府、茨城県、愛知県、埼玉県、滋賀県、長野県、福岡県、宮崎県、大阪府など内容：全国の餃子専門店、肉料理店が出店会場設備：イートインスペース、夜のBARカウンターを設置

連携イベントとして開催される「京都餃子大作戦2026」では、全国各地の餃子専門店や肉料理の店舗が集結します。

今年は肉メニューも加わり、食の楽しみがさらに拡大。

昼は家族でフードフェス、夜はBARカウンターでゆったり過ごせる飲食空間です。





浜松餃子





イベントではフードドライブやゴミ分別の徹底、リユース企画も実施されます。

遊びや食の体験だけでなく、環境問題や持続可能な社会について親子で考えるきっかけをつくる取り組みも魅力です。

ゴールデンウィークに京都で一日たっぷり過ごしたいファミリーにうれしい大型イベント。

遊び、学び、グルメ、ナイトコンテンツまでそろい、子どもも大人もそれぞれの楽しみ方を見つけられそうです。

京都・岡崎公園で開催される「KIDS万博2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. KIDS万博2026の入場料はいくらですか？

A. 入場は無料です。

ただし、会場内の一部コンテンツは有料で実施されます。

無料で使えるキッズスペースや無料野外映画上映もあるため、家族で気軽に立ち寄りやすいイベントです。

Q. 何歳くらいの子どもが楽しめますか？

A. 0〜2歳向けの「コロコロスペース」と3歳以上向けの「わくわくスペース」が用意されているほか、動物ふれあいや縁日、ランバイク体験など幅広い年代向けの企画がそろっています。

Q. 会場へのアクセス方法を教えてください。

A. 会場は京都市左京区の岡崎公園です。

地下鉄東西線「東山」駅から徒歩約10分、市バス「岡崎公園」バス停を降りてすぐの場所にあり、公共交通機関でもアクセスしやすい立地です。

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