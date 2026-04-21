巨大バルーン空間の祭典！ キッシーズ「Japan Balloon Festival 2026」

記事ポイント 「Japan Balloon Festival 2026」が2026年6月10日から14日までイオンモール Nagoya Noritake Gardenで開催6月9日には全国のプロデコレーターが館内15箇所以上をバルーン装飾し、商業施設が非日常空間へ変貌前半は資格試験やセミナーなどのプロ向け、後半はショーや体験イベントなど一般参加型企画を実施 「Japan Balloon Festival 2026」が2026年6月10日から14日までイオンモール Nagoya Noritake Gardenで開催6月9日には全国のプロデコレーターが館内15箇所以上をバルーン装飾し、商業施設が非日常空間へ変貌前半は資格試験やセミナーなどのプロ向け、後半はショーや体験イベントなど一般参加型企画を実施

キッシーズが主催する「Japan Balloon Festival 2026」が、イオンモール Nagoya Noritake Gardenで開催されます。

会期は2026年6月10日から6月14日までの5日間です。

全国のプロバルーンアーティストやデコレーターが集まり、商業施設全体を舞台にバルーンアートの魅力を発信する日本発の総合フェスティバル。

キッシーズ「Japan Balloon Festival 2026」





イベント名：Japan Balloon Festival 2026／ジャパンバルーンフェスティバル 2026（JBFES 2026）開催期間：2026年6月10日（水）から6月14日（日）まで前日装飾日：2026年6月9日（火）会場：イオンモール Nagoya Noritake Garden主催：キッシーズ株式会社内容：装飾演出、資格試験、コンテスト、セミナー、体験イベントなど一部会場：キッシーズ株式会社 バルーン＆パーティー館（イオンモールから徒歩10分）

「Japan Balloon Festival」は、“バルーンの可能性を未来へつなぐ”をテーマにしたイベントです。

一般来館者に風船の魅力を広く伝えるだけでなく、バルーンアーティストの技術向上や交流の場としても展開されます。

会場のイオンモール Nagoya Noritake Gardenは名古屋駅から徒歩圏内にある複合型商業施設で、買い物の途中に立ち寄りやすいロケーションも魅力です。

前日装飾





実施日：2026年6月9日（火）装飾箇所数：15箇所以上内容：全国のプロデコレーターによる館内装飾制作一部の装飾は閉館後に実施

イベント前日には、全国から集まったプロのバルーンデコレーターが館内各所で一斉に装飾制作を行います。

色とりどりの風船を立体的に組み上げ、普段見慣れた商業空間が一夜でバルーンアート空間へ変わる演出に注目です。

完成した展示だけでなく、空間が仕上がっていくライブ感を体感できる貴重な機会になりそうです。

プロ向けプログラム

6月10日から12日までは、業界関係者向けのプログラムを中心に実施されます。

バルーン装飾の資格試験制度「Master Balloon Professional」の実施に加え、作品制作コンテスト、最新商材の展示、4名の海外講師を招いたセミナーを開催。

技術向上と人材育成を目的とした構成で、バルーン業界の専門性に触れられる日程です。

一般参加イベント

6月13日と14日は、一般来館者が参加できる体験型イベントを展開します。

プロのバルーンパフォーマーによるショーのほか、初心者からプロまで自由に参加できる「JAMルーム」、作品コンテストの一般投票、館内回遊ラリーイベントを予定。

投票参加景品や抽選、ラリー景品も用意され、見るだけでなく参加しながら楽しめる内容です。

スポンサー連動演出





スポンサー：イオンモール Nagoya Noritake Gardenスポンサー：愛知トヨタスポンサー：Sempertex、SAGバルーンズ、TYK Promotion、Betallic、Anagram、Partydeco

会場では、イオンモールや愛知トヨタなどの企業と連携した空間演出も実施されます。

ブランドコンセプトに合わせたバルーン装飾をプロが制作、展示し、「これが風船の装飾なの？」と驚くような表現を目指す構成です。

写真や動画を撮りたくなる非日常空間を通じて、来館者の回遊促進や地域経済への波及効果も期待されています。

商業施設を舞台に、プロの技術と一般参加型企画を組み合わせた大規模バルーンイベントです。

前日装飾から週末の参加型コンテンツまで、日程によって異なる楽しみ方ができるのもポイントです。

名古屋駅徒歩圏の会場で、買い物とあわせて非日常の空間演出を楽しみたい方にもぴったりです。

「Japan Balloon Festival 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. Japan Balloon Festival 2026はいつ開催されますか？

A. 開催期間は2026年6月10日から6月14日までの5日間です。

加えて、6月9日には前日装飾が行われ、館内15箇所以上でプロによるバルーン制作の様子も楽しめます。

Q. 一般来館者が楽しめる内容はありますか？

A. 6月13日と14日に、バルーンショーや「JAMルーム」での体験、作品コンテストの一般投票、館内回遊ラリーなどが予定されています。

景品や抽選企画も実施予定です。

Q. 会場はどこですか？

A. 会場はイオンモール Nagoya Noritake Gardenです。

名古屋駅から徒歩圏内にある複合型商業施設で、都心にありながら緑を感じられるロケーションと案内されています。

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