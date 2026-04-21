水谷豊が伊藤蘭と初めて顔を合わせたのは、水谷が23歳のとき。大好きだったキャンディーズのメンバーに伝えられたのは“たった一言”だった。

【写真】「前の結婚式と同じ服は着ないで」と言われた…結婚37年目になる水谷豊＆伊藤蘭の2ショットを見る

その出会いからおよそ15年後、2人は夫婦となる。水谷豊が初めて自らの言葉で語った『水谷豊 自伝』（新潮社）より、最愛の妻・伊藤蘭との出会いと結婚までの軌跡を紹介する。（全4回の1回目）



水谷豊 ©︎文藝春秋

◆◆◆

ファンだったキャンディーズの伊藤蘭と出会って

俳優としては中途半端で難しい時期だったという30代後半を迎えた水谷に、プライベート面で春が訪れようとしていた。

ミッキー・マッケンジーとの離婚では様々な痛手を負ったものの、騒動の間にも心惹かれ、交際を考えるようになった女性に出会っていたのだ。

日本テレビ系列のドラマ『あんちゃん』に続き、『事件記者チャボ！』でも共演した伊藤蘭である。水谷は伊藤が3人組のアイドルグループ・キャンディーズのメンバーとして活躍していた頃（1972〜78年）からのファンだった。

「初めて蘭さんに会ったのは、僕が23歳の頃で、『傷だらけの天使』が終わったあと。『週刊平凡』の表紙の撮影でしたね」

撮影の依頼があったとき水谷は、「駅の売店とかに、僕が表紙の雑誌が並ぶのは恥ずかしいから嫌です」と断わった。だが、編集部から、キャンディーズと一緒の表紙ならどうか、と打診されて、気持ちが変わった。

「僕にとっては初めての表紙撮影で、緊張しつつも、キャンディーズに会ったらいろいろ質問をしてみようと思い、前日は頭の中で質問や話し掛ける内容をイメージしていました。ですが、いざスタジオで撮影が始まると、全く質問できるムードではなく、どんどん撮影が進んでいく。あれよあれよという間に撮影が終わり、『豊ちゃん、お疲れ様でした。もう帰ってもいいですよ』という担当者の冷たい声が聞こえて」

キャンディーズはすぐにスタジオを出て行き、ひと言の会話もできなかった。

「あまり狼狽えてもおかしいと思い、僕も『お疲れ様でした』と言って、一旦はスタジオを出たのですが、そのまま帰る気にはなれず、担当者に『3人に挨拶をしたい』と話すと『そんなこと気にしなくて大丈夫だよ』と。そこを粘って、キャンディーズの3人を玄関まで連れて来てもらったんです。勇気を振り絞って発した言葉が『握手してください』でした」

伊藤蘭、初対面だった水谷豊の印象は…

初対面の水谷に、伊藤はどんな印象を持ったのだろうか。

「蘭さんが後に話してくれたのですが、僕が家出から帰って来た19歳のとき、再出発になった『火曜日の女』シリーズのドラマ『あの子が死んだ朝』の放送を、お母さんと一緒に『怖い、怖い』と言いながら観ていたそうです。スタジオで表紙撮影しているときには『あの怖いドラマに出ていた人だ』と思ったとか。撮影中は、蘭さんとひと言も会話をしてないのですから、僕に対して特に印象はなかったと思います」

伊藤本人の記憶は少し違っている。

〈〈主人との出会いにしても、実はキャンディーズ時代に雑誌の表紙の撮影で会ったのが初対面なんです。でも主人が言うには、これはキャンディーズと話せるチャンスだと思って、“忙しいんですか？”と話しかけたら、“はい”で終わってしまって、なぁーんだって感じだったみたいですよ〉（『My Fortiesマイフォーティーズ』2004年2月号）〉

彼に素っ気なく思える返事をしたのには理由がある。

〈〈あのころは、人とどんなふうにコミュニケーションをとればいいのかということも身につかないうちに、仕事の渦のなかに放り込まれて歌ったり踊ったりしていましたから、周囲の方たちとの関係を育むということがうまくできなかったんです。だから主人とも、一瞬すれ違った人、という感覚でしたね〉（同）〉

「カッコいいね、キャンディーズ」水谷豊から見た解散コンサート

大好きだったキャンディーズが解散したのは1978年4月4日。水谷が『熱中時代』教師編を撮影しているときだった。後楽園球場で行われたファイナルコンサートは、5万5000人もの観客を集め、約4時間にわたって開催された。

前年夏の日比谷野外音楽堂コンサートで「私たち、みなさんに謝らなければならないことがあります」と解散を宣言したとき、伊藤蘭が泣きながら「普通の女の子に戻りたい！」と叫んだ言葉は、同年の流行語になっている。

〈〈あの言葉だけがひとり歩きをしたというところはありましたけど、でも、あのときは言葉どおりの気持ちだったんだと、今ふり返ってみても思います。本当に歌って踊るだけの繰り返しでしたから、どこまでこの状態が続くのだろう。どんな状態でピリオドが打たれるの？という不安がありましたね。きちんと区切りをつけて次のステップに向かいたかった。自分の世界を持ちたかったんです〉（同）〉

当時の水谷には伊藤の気持ちは想像できなかった。華やかな印象の方が強い。

「同じ芸能界でも、歌謡界というのは、きらびやかな世界だと思っていたんですね。僕らは毎日、工事現場みたいなところで撮影していたし。だから、あの解散式は本当にカッコよかった。俳優が引退したって、あんな騒ぎにはならないでしょ。撮影所でもみんな『カッコいいね、キャンディーズ』って話してましたね。蘭さんとは、表紙の撮影以降、日本テレビのドラマで共演するまで会っていませんでした」

水谷豊が離婚してスタートした交際

約2年半の交際を経て、水谷が伊藤との結婚を決めたのは、88年11月。この間、マスコミが2人の親密さを書き立て、すでに同棲しているという記事まで出回った。

〈〈主人とは『あんちゃん』という連続ドラマの兄妹役で共演したのですけど、最初の印象は、いい人だなぁ、すごい役者さんだなぁって。ただ、当時の彼は結婚したばかりでしたので恋愛の対象にはならなかったですね。私、家庭のある人っていうのは絶対にイヤなんです。よくあるドロドロした騒動がダメで（中略）。だから、あくまでもいい共演者、いいお友達で終わったかもしれないんですけど、たまたまむこうが離婚しましたので……〉（同）〉

水谷が離婚したあとで、交際が始まり、2人の仲は公然のものとなった。ある日、彼がなにげなく口にしたプロポーズの言葉は、「一緒に住まないか」だった。

「彼女から『それは同棲ってことですか』と聞き返されて（笑）。いやそうじゃないと答えたけど、結婚を申し込むときって、綿密な計画のもとにここで言おうとか、そういうことじゃないんですね。口に出した瞬間に現実になるわけです。口に出すまでは、何を考えていても現実じゃないんですよ。本当にコンマ何秒のこと。別れるときも同じで、口に出したところで現実になる。言わなきゃ終わらないし、始まらない」

一方の伊藤は、プロポーズを受けるまで結婚願望はなかったという。

〈〈結婚式にもウェディングドレスにもあこがれがなかったんです。というのも、うちの両親がそんなに順調な夫婦生活を送っているという感じではなかったものですから、母には“急いで結婚することはないのよ”（中略）と言われたくらい〉〉

「前の結婚式と同じ服は着ないで」と言われて

今回の挙式場所も、最初の結婚と同じくハワイだった。

「結婚を承諾してくれたとき、蘭さんに、『前（の結婚式）と同じ服は着ないでください』と言われました。僕がやりそうだって（笑）」

伊藤の希望通り、最初の結婚で着たタキシードの色は白だったが、今回は淡いグレーに変えて式に臨んだ。出席者も少人数で、両家の家族の他はごく限られた友人たちだけだった。また、式場はマスコミの取材を避けるために、公になっていた場所から高校の中にある教会へと変更していた。

「当時、彼女は僕を豊さん、僕は彼女を“蘭ちゃんさん”と呼んでいました。今は蘭さんですね。おい、とか“ランちゃん”とか呼び捨てとかにはできません（笑）」

2人は89年1月21日に入籍。同年10月には、新婚旅行を兼ねてニューヨークへ行く計画を立てていた。2週間の予定である。

だが、挙式の前年から、彼の身体に思わぬ異変が起きていた。のちにマスコミが〈水谷豊の深刻通院姿を目撃〉と書き立てた出来事である。

「これは一生言わないでおこうかと思っていたけれど、この齢になったから、もう話してもいいかな」

〈36歳で再婚→38歳で父親に…「蘭さんに声もかけられなかった」水谷豊が明かす、愛娘・趣里の名前に込めた意味〉へ続く

（水谷 豊,松田 美智子／Webオリジナル（外部転載））