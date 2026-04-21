佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の21日の天気をお伝えします。



「黄砂が大量に飛来」

よく晴れて風が強まる21日は、黄砂の飛来に注意が必要です。福岡県や佐賀県には朝から飛来し、午後がピークとなりそうです。外出の際はマスクを着用し、帰宅時は手洗い、うがいをしっかりとするようにしましょう。呼吸器系の疾患のある方は特にご注意ください。



「天気の予想」

一日を通してよく晴れるでしょう。日差しがたっぷり届きますが、黄砂の影響で洗濯物の外干しにはあいにくの一日となりそうです。また、ところによって風が強まることがあります。



「傘は必要なのかどうなのか？」

21日は雨具の出番はないでしょう。ここ数日、折りたたみ傘が活躍していましたが、久しぶりに手ぶらでお出かけできそうです。



「気温はどうなのか？」

最高気温は福岡市、北九州市で22℃の予想です。久留米市では25℃の予想で、連日の夏日となる予想です。



「なのか間予報」

水曜日以降は再び天気が崩れます。水曜日の夜から雨が降り出し、木曜日は広い範囲で本降りの雨でしょう。雨足や風が強まることもありますので最新の情報にご注意ください。