＜退会なら「5万払え！」＞野球よりダンスを選んだ息子。退会したら恐ろしい連絡が！【第4話まんが】
私（エトウカナ、30代）は夫（トモキ、40代）と小4の息子（ダイキ）との3人暮らし。息子の希望でAという野球の強豪チームに入会し、私は親会という親のサポート組織で子どもたちの送迎や買い出しなどの役割を担っていました。しかしレギュラーになれなかった息子は、一気に野球への熱が冷めてしまいます。私は息子を励まし続けましたが、結局休会することになりました。すると息子はお試しで参加したダンス教室にすっかりハマってしまったのです。
「野球は辞める。ダンスがいい！」息子はキッパリと言い切ります。その夜、夫に伝えると「ダイキがそこまで言うならダンスにしたら？」と野球を辞めることに賛成でした。
こんな会話を息子や夫と二度三度繰り返しましたが、息子の「ダンスをやりたい」意志は変わらず、夫も「楽しいと思うことをやったほうがいい」と言うのでした。
監督にチームを辞めることを伝えました。親会については別途、全グループに退会する旨のメッセージを送ります。メッセージを送ったあと、既読がつきますが誰からも連絡はありません。思いのほかあっさり辞められてホッとしていました。
息子はダンスに夢中になり、休会中の野球を辞めたいと強く主張します。
夫も「やりたいことをやらせたほうがいい」と息子の背中を押したため、結局Aを退会しました。
そして親会への挨拶も兼ねてグループLINEで退会を報告すると、とくに反応はなく、あっさり終われました。
しかし1週間後、親会の代表と副代表から突然「休会中に負担すべき送迎費と差し入れ費などの5万円を支払え」とのメッセージが届いたのです。
私はあまりの要求に言葉を失いました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
「野球は辞める。ダンスがいい！」息子はキッパリと言い切ります。その夜、夫に伝えると「ダイキがそこまで言うならダンスにしたら？」と野球を辞めることに賛成でした。
こんな会話を息子や夫と二度三度繰り返しましたが、息子の「ダンスをやりたい」意志は変わらず、夫も「楽しいと思うことをやったほうがいい」と言うのでした。
監督にチームを辞めることを伝えました。親会については別途、全グループに退会する旨のメッセージを送ります。メッセージを送ったあと、既読がつきますが誰からも連絡はありません。思いのほかあっさり辞められてホッとしていました。
息子はダンスに夢中になり、休会中の野球を辞めたいと強く主張します。
夫も「やりたいことをやらせたほうがいい」と息子の背中を押したため、結局Aを退会しました。
そして親会への挨拶も兼ねてグループLINEで退会を報告すると、とくに反応はなく、あっさり終われました。
しかし1週間後、親会の代表と副代表から突然「休会中に負担すべき送迎費と差し入れ費などの5万円を支払え」とのメッセージが届いたのです。
私はあまりの要求に言葉を失いました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙