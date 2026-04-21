実写映画『ELDEN RING』2028年3月3日に劇場公開決定
人気ゲーム『ELDEN RING』の実写映画がグローバルで2028年3月3日に劇場公開されることが決定した。日本での公開時期は後日発表される。
【画像】実写映画『ELDEN RING』2028年3月3日に劇場公開
『ELDEN RING』は、本格的なダークファンタジーの世界を舞台にしたアクションRPG。広大なフィールドとダンジョン探索による未知の発見や、立ちはだかる困難とそれを乗り越えた時の達成感など、自由度の高い冒険を楽しめる。
フロム・ソフトウェアの開発力と、バンダイナムコエンターテインメントの海外ネットワークを駆使したマーケティング力を掛け合わせた本作は、2022年2月25日の発売から現在まで世界累計出荷本数が3000万本を突破している。
実写映画は2026年春に制作を開始。没入感あふれる映像体験を提供すべく、IMAX(R)にて撮影が進められている。また、出演キャストが発表された。
■出演が決定したキャスト
・Kit Connor (キット・コナー)
・Ben Whishaw (ベン・ウィショー)
・Cailee Spaeny (ケイリー・スピーニー)
・Tom Burke (トム・バーク)
・Havana Rose Liu (ハバナ・ローズ・リウ)
・Sonoya Mizuno (ソノヤ・ミズノ)
・Jonathan Pryce (ジョナサン・プライス)
・Ruby Cruz (ルビー・クルーズ)
・Nick Offerman (ニック・オファーマン)
・John Hodgkinson（ジョン・ホジキンソン）
・Jefferson Hall（ジェファーソン・ホール）
・Emma Laird（エマ・レアード）
・Peter Serafinowicz（ピーター・セラフィノウィッツ）
【画像】実写映画『ELDEN RING』2028年3月3日に劇場公開
『ELDEN RING』は、本格的なダークファンタジーの世界を舞台にしたアクションRPG。広大なフィールドとダンジョン探索による未知の発見や、立ちはだかる困難とそれを乗り越えた時の達成感など、自由度の高い冒険を楽しめる。
フロム・ソフトウェアの開発力と、バンダイナムコエンターテインメントの海外ネットワークを駆使したマーケティング力を掛け合わせた本作は、2022年2月25日の発売から現在まで世界累計出荷本数が3000万本を突破している。
■出演が決定したキャスト
・Kit Connor (キット・コナー)
・Ben Whishaw (ベン・ウィショー)
・Cailee Spaeny (ケイリー・スピーニー)
・Tom Burke (トム・バーク)
・Havana Rose Liu (ハバナ・ローズ・リウ)
・Sonoya Mizuno (ソノヤ・ミズノ)
・Jonathan Pryce (ジョナサン・プライス)
・Ruby Cruz (ルビー・クルーズ)
・Nick Offerman (ニック・オファーマン)
・John Hodgkinson（ジョン・ホジキンソン）
・Jefferson Hall（ジェファーソン・ホール）
・Emma Laird（エマ・レアード）
・Peter Serafinowicz（ピーター・セラフィノウィッツ）