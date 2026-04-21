タレントのヒロミが21日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。俳優松平健のすごさを実感した。

番組の冒頭、横浜市「横浜・八景島シーパラダイス」で開催中のイベント、「マツケンまみれゆうえんち」の模様が流れた。松平健とのコラボで、園内のあらゆる場所がマツケンが出没するという前代未聞の体験企画だ。今年のゴールデンウイークが最大12連休になることから、「来場者の笑顔を最大化するためには”ハレ”が不可欠」というコンセプトのもと、「マツケンサンバ」を「マツケンSUNバ」と表記して、晴れを呼ぶ踊りに拡大解釈した。

しかも、27日には松平健が来場。地上15メートルの位置から太陽に向かって「晴れ祈願」をする。

今回の契約では、ゴールデンウイーク期間中、晴れの日数に応じて謝礼が変わる「転向インセンティブ報酬」が含まれているという。

ヒロミは、「マツケンサンバも本当にすごいし、この曲を聴くとちょっと明るくなるじゃない。不思議に。乗らない人はいないだろう」と笑う。続けて、「これをちゃんと許可出してやるマツケンさんもすごい」と驚いていた。