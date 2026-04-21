銀だこ、人気の九条ねぎマヨシリーズ『ゆずねぎポン』が登場 爽やかに初夏を先取り
築地銀だこは、28日より全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）にて、人気の九条ねぎマヨシリーズ 『ゆずねぎポン』 を期間限定で発売する。
【写真】今だけ“九条ねぎ増量” キャンペーン
同商品は、昨年も期間限定で発売し好評だった商品で、芳醇な香りと上品で奥行きのある酸味が特長の 徳島県那賀町産 「木頭ゆず」 を使用した 「国産ゆずポン酢だれ」 をベースに、シャキシャキ食感の九条ねぎを合わせ、彩り華やかな特製ゆずフレークと白ごまをトッピングした商品。
また、今回も後がけ用として開発した「国産ゆずポン酢だれ」を別添え（小袋）で提供。食べる直前にかけると、さらに香り豊かなポン酢のさっぱり感が加わり、最後まで軽やかに楽しめる“止まらないおいしさ”となる。
さらに、24日から30日の7日間限定で、トッピングの九条ねぎが通常の “2倍” に増量なるキャンペーンも開催。
【写真】今だけ“九条ねぎ増量” キャンペーン
同商品は、昨年も期間限定で発売し好評だった商品で、芳醇な香りと上品で奥行きのある酸味が特長の 徳島県那賀町産 「木頭ゆず」 を使用した 「国産ゆずポン酢だれ」 をベースに、シャキシャキ食感の九条ねぎを合わせ、彩り華やかな特製ゆずフレークと白ごまをトッピングした商品。
また、今回も後がけ用として開発した「国産ゆずポン酢だれ」を別添え（小袋）で提供。食べる直前にかけると、さらに香り豊かなポン酢のさっぱり感が加わり、最後まで軽やかに楽しめる“止まらないおいしさ”となる。
さらに、24日から30日の7日間限定で、トッピングの九条ねぎが通常の “2倍” に増量なるキャンペーンも開催。