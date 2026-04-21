神道の始まりはいつ？旧石器・縄文・弥生の信仰からルーツを徹底解明！

神道の始まりは、いつ頃のことなの？

神道の起源はいつ？旧石器時代まで遡る「死への恐れ」と信仰

神道が古代から続く日本人の信仰であることは、誰もが認めることでしょう。

しかし、古代といってもいろんな時代があります。

日本人の信仰なのだから、日本人が日本列島に住むようになった時、というご意見もあるかと思います。

縄文時代の信仰と現代の神道の違い｜土偶や石棒が示す精神世界

現在の考古学の成果によると、旧石器時代後期＊には、日本列島に人が住んでいたことがわかっていますので、この説に従えば、神道の起源も旧石器時代後期以前ということになります。

残念ながら旧石器時代後期の遺物は少なく、当時の人々がどんな精神生活を送っていたのか、詳しいことはわかっていません。

しかし、海外の事例なども考え合わせると、死への恐れや死者への追悼に基づく信仰はあったものと思われます。

では、それが神道の起源なのでしょうか。

もしそうだとすると、旧石器時代後期に続く縄文時代の信仰も神道の祖先ということになります。

土偶(どぐう)や土面、石棒、過剰なまでの装飾が施された土器などが縄文時代の信仰の特徴ですが、これらはわれわれが知る神道とはだいぶ違うように思われます。

弥生時代に現れた神道との共通点｜穀物霊と鏡・剣の祭祀 縄文と弥生の間にあった「文化的断絶」をどう解釈するか

問題は縄文時代と弥生時代の間に起こった文化的断絶をどう考えるかです。

弥生時代の信仰には穀物の神霊に対する信仰や、鏡・剣を祭祀具とすることなど、神道との共通点が多く見られます。

神道は縄文文化を継承しているのか、駆逐したのか？

縄文人の信仰は弥生人にも引き継がれて神道に流れ込んでいるのか、縄文文化を駆逐した弥生文化とともに神道が成立したのか。

かつては後者の説が有力でしたが、近年は前者の説も注目されてきています。