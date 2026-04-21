北川精機<6327.T>の２０００円大台近辺でのもみ合いは買いに分がありそうだ。プリント基板の真空プレス機の製造・販売を主力展開しており、世界的にも抜群の商品競争力を誇っている。ＡＩデータセンター（ＡＩＤＣ）の建設ラッシュを背景に、旺盛なＡＩサーバー向け需要を捉え、業績は絶好調に推移している。２６年６月期営業利益は前期比３割増益となる８億１０００万円を予想しているが、大幅増額含みで一気に１０億円前後まで上振れする可能性も指摘されている。更に２７年６月期も２ケタの利益成長が濃厚だ。



株価は前週１５日に上場来高値２１６０円をつけたが、早晩ここを通過点に上値を伸ばす動きが期待できる。週足陽線が目立っており、法人筋とみられる実需買いが継続していることを暗示する。一方、信用買い残はピーク時からは減少しており、需給関係も悪くない。２００億円未満の時価総額を考慮して、株価は短期間で２０００円台半ばに水準を切り上げても違和感は伴わない。（桂）



出所：MINKABU PRESS