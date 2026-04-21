消化だけじゃない「腸内細菌叢」の多才な役割｜心身を支える100兆個の共生者

腸内には約1,000種類、100兆個もの細菌が生息しており、「腸内フローラ」とも呼ばれるこの細菌群は、消化や免疫だけでなく、精神状態にまで影響を与えることがわかってきています。腸内細菌が担う機能や、バランスが崩れることで生じるさまざまな健康問題について、腸と全身の関わりという視点から詳しく解説します。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

腸内細菌が健康の鍵を握る理由

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

腸内には約1000種類、100兆個もの細菌が生息しており、これらは腸内細菌叢(腸内フローラ)と呼ばれています。この細菌群は単なる共生者ではなく、私たちの健康維持に不可欠な役割を果たしています。近年の研究で、腸内細菌の状態が全身の健康に深く関わっていることが明らかになってきました。

腸内細菌が担う重要な機能

腸内細菌は食物繊維を分解して短鎖脂肪酸を産生し、これが腸管のエネルギー源となります。また、ビタミンB群やビタミンKなど、体内で十分に合成できないビタミン類の産生も行っています。免疫系の発達と調整にも深く関与しており、腸管は全身の免疫細胞の約70%が集中する最大の免疫器官でもあります。

さらに、腸内細菌は腸管バリア機能を強化し、有害物質や病原菌の侵入を防ぐ役割も担っています。腸と脳は「腸脳相関」と呼ばれる密接な関係にあり、腸内環境の乱れは精神状態にも影響を及ぼします。不安やうつ症状と腸内細菌叢の関連も研究されており、腸内環境を整えることが心身両面の健康につながることがわかってきています。

腸内細菌叢のバランスが崩れると

腸内細菌のバランスが崩れた状態を「ディスバイオシス」といいます。この状態では、有害菌が増殖し、有用菌が減少するため、さまざまな健康問題が生じます。便秘や下痢などの消化器症状だけでなく、アレルギー疾患、肥満、糖尿病、心血管疾患、さらには認知機能の低下まで、幅広い疾患との関連が報告されています。

腸管バリア機能が低下すると「リーキーガット症候群」と呼ばれる状態になり、本来は腸管から吸収されるべきでない物質が血液中に入り込み、全身性の炎症を引き起こします。こうした慢性炎症との関連は研究されていますが、疾患ごとの因果関係は慎重に見る必要があります。腸内環境を健全に保つことは、単なる消化器の健康だけでなく、全身の健康維持に直結しているのです。

まとめ

食品添加物と賢くつき合うためには、その実態を知り、表示を読み解き、日常的に添加物の少ない食品を選ぶ習慣が大切です。特に人工甘味料や一部乳化剤と腸内細菌叢との関係は研究が進んでいますが、現時点ではヒトでの影響はなお検討途上です。完璧を目指す必要はありませんが、できることから少しずつ実践していくことで、確実に健康状態は改善していきます。原材料表示を確認する、生鮮食品を中心に献立を考える、発酵食品や食物繊維を積極的に摂るといった小さな行動の積み重ねが、長期的には大きな違いを生み出します。もし食生活の改善に不安がある場合や、既に消化器症状などでお困りの場合は、消化器内科や栄養相談の専門家に相談されることをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「食品添加物」

消費者庁「食品表示法等(法令及び一元化情報)」